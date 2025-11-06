Formel 1: Treffen mit Hamilton bestätigt! Folgt der nächste Hammer?

In diesem Jahr gab es in der Formel 1 abseits der Rennstrecke ganz schön viel Action. Im Fokus dabei: Lewis Hamilton. Doch worum geht es genau? Der Star-Pilot wirkte nämlich als Executive Producer beim Film „F1: The Movie“ mit.

Der Film war ein großer Erfolg. Viele Formel-1-Fans waren ebenfalls begeistert und wollen auch eine Fortsetzung. Nun hat sich Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer geäußert und über ein Treffen mit Lewis Hamilton berichtet. Dabei habe er über erste Ideen für einen möglichen zweiten Teil gesprochen.

Formel 1: Treffen mit Hamilton bestätigt

Hamilton, siebenmaliger Formel-1-Weltmeister und selbst Executive Producer des Films, spielte bereits beim ersten Teil eine zentrale Rolle hinter den Kulissen. Neben seiner beratenden Funktion hatte er sogar einen kurzen Cameo-Auftritt. Nun soll der Ferrari-Star auch an der kreativen Entwicklung einer möglichen Fortsetzung beteiligt sein.

„Wir haben uns vor ein paar Wochen mit Lewis Hamilton getroffen und angefangen, über einige Ideen zu sprechen“, sagte Bruckheimer im Gespräch mit „Forbes“. Der Produzent lobte zudem die Resonanz auf den Film: „Wir sind gerade in London und haben den Film in den letzten drei Nächten jeweils zweimal gezeigt.“

Er berichtete, dass das Interesse des Publikums weiterhin riesig sei. „80 Prozent der Hände gehen hoch, und das ist unglaublich. Die anderen 20 Prozent haben ihn schon mehrfach gesehen“, so Bruckheimer. Viele Zuschauer seien überrascht, wie emotional der Film sei: „Es ist euer Film. Er ist emotional, macht Spaß, und es ist ein großartiger Abend im Kino.“

Fans hoffen auf Fortsetzung

Der Film, in dem Brad Pitt und Damson Idris als Fahrer des fiktiven Teams APXGP auftreten, gilt als eine der aufwendigsten Motorsportproduktionen Hollywoods. Gedreht wurde unter anderem während echter Formel-1-Rennwochenenden – mit Unterstützung von Teams und Fahrern aus dem gesamten Fahrerlager.

Hamilton selbst zeigte sich zuletzt zurückhaltend, was eine mögliche Fortsetzung betrifft. Der Ferrari-Pilot erklärte im Sommer: „Die meisten Fortsetzungen sind deutlich schlechter, und deshalb müssen wir uns nicht beeilen.“

Er fügte hinzu: „Wenn wir eine Fortsetzung machen, würde ich sagen: Lasst uns wirklich, wirklich Zeit nehmen, um sie noch besser zu machen.“ Ob „F1: The Movie 2“ tatsächlich kommt, bleibt also offen – doch das Interesse der Fans ist groß.