Formel 1: Krasse Wende bei Lewis Hamilton – diese Worte sind eindeutig

Seit einer gefühlten Ewigkeit kämpft sich Lewis Hamilton in der Formel 1 durch das tiefste Loch seiner Karriere. Mit dem Drama-Finale 2021 ging es los – seither fuhr er im Mercedes der Musik hinterher, auch seinem eigenen Teamkollegen George Russell.

Doch dann kam Monaco. Ein umfangreiches Update am Silberpfeil scheint tatsächlich die Wende gebracht zu haben. Auch wenn es am Ende „nur“ Platz 4 war – die Eurphorie von Lewis Hamilton nach der Zielflagge sprach Bände. Greift er jetzt in der Formel 1 wieder oben an?

Formel 1: Irre Wende bei Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ist wieder da. In Monaco sprang zwar erneut kein Podiumsplatz für den Rekord-Weltmeister heraus, doch die Performance war eine ganz andere als die Dauer-Enttäuschung, die er mit wenigen Ausnahmen seit Beginn der LETZTEN Saison erlebte.

Platz 4, Anschluss an die Spitze – so hat sich Lewis Hamilton die Auswirkungen des großen Updates an seinem Mercedes vorgestellt. Das war allerspätestens klar, als man den Teamfunk nach der Zieleinfahrt in Monte Carlo hörte. „Super Arbeit, Lewis! Das ist P4, Junge. Nicht übel – und auch noch die schnellste Rennrunde“, jubelte sein Renn-Ingenieur Peter Bonniggton.

„Wohoo, lets go!“

Die Antwort von Hamilton sprach Bände. „Wohoo, lets go!“, rief er ins Mikrofon. „Großartiger Job, Leute. Das war ein hartes Rennen, aber ich bin einfach nur dankbar für die harte Arbeit, dieses Update zu bringen. Lasst uns weiter Gas geben, wir brauchen noch mehr.“

Dann schaltete sich auch noch Teamboss Toto Wolff dazu. „Lewis, einfach super gemacht. Das Team hat einen brillanten Job gemacht, wie du siehst. Die Mechaniker haben die richtige Strategie zur richtigen Zeit gefahren. Tolles Teamwork“, sagte er. Hamilton antwortete trocken: „Yes, Sir!“

Eine völlig veränderte Stimmung im Vergleich zu all den Rennen zuvor in der Formel 1. Und auch die Pace-Statistiken zeigen: Mercedes ist drauf und dran, Ferrari wieder zu überholen und sich an die Spitze zurück zu kämpfen. Den einzigen Ort, den Lewis Hamilton akzeptiert.