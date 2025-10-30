Wie viele Tiefschläge noch? Hamilton in der Formel 1 komplett am Boden

21 Rennen ist die Saison 2025 in der Formel 1 schon alt – und noch immer ist sie für Lewis Hamilton ein düsteres Tal. Auch wenn der Rekord-Weltmeister zuletzt regelmäßiger punkten konnte – auf den ersten Podiumsplatz mit Ferrari wartet er bis heute vergeblich.

In Mexiko war er auf dem besten Weg, diesen Bann endlich zu brechen – nur damit der Podiumsplatz ihm doch noch aus der Hand gerissen wurde. Eine strittige Strafe wurde ihm zum Verhängnis – und zum nächsten Tiefschlag für Lewis Hamilton in der Formel 1.

Nächster Tiefschlag für Hamilton in der Formel 1

Startlatz 3 nach einem gelungenen Qualifying: Lewis Hamilton war bester Dinge, den Fluch der podiumsfreien Zeit endlich brechen zu können. Doch dann kam es zu einem verhängnisvollen Duell mit Max Verstappen. Nach sechs Runden kämpften beide in Kurve 4 um den dritten Platz, kollidierten dabei sogar kurz und ließen durch das späte Bremsen die Räder qualmen. Doch während Verstappen die Kurve noch bekam, wich Hamilton über die Wiese aus. Und obwohl Verstappen der Aggressor des Duells war, bekam Hamilton die Strafe für unerlaubtes Abkürzen, weil er seine Position nicht zurückgab.

+++ Hammer um Nico Hülkenberg – folgt jetzt der nächste Karriere-Knall? +++

Nach 24 Runden fuhr der Ferrari-Superstar an die Box und saß seine 10-Sekunden-Strafe ab. Durch die fiel er bis auf Rang 14 zurück. Und auch wenn er sich bis Rennende (hier alle Highlights) immerhin auf Rang 8 und damit zurück in die Punkte kämpfen konnte, war es am Ende ein weiteres verkorkstes Rennen für den Briten.

Mehr News:

Hamilton hatte für die Strafe gar kein Verständnis, rechtfertigte sich mit dem extrem schlechten Grip in der Kurve. Obendrein hatte Verstappen nur eine Kurve zuvor im gleichen Duell abgekürzt, war aber nicht bestraft worden. „Ich fuhr durch die Kurven 1, 2 und 3 und kam dabei nicht von der Strecke ab. Andere haben abgekürzt, ihre Position gehalten und keine Strafen bekommen. Das ist ziemlich verrückt“, sagte er sauer. Auch sein Teamchef Frederic Vasseur sprach von einer „ziemlich harten Strafe“. Genutzt hat es nichts. Als Ferrari-Pilot wurde es der nächste Tiefschlag für Lewis Hamilton in der Formel 1. Hier die Reaktionen der Fans lesen.