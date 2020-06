Formel 1: Hamilton-Wechsel zu Ferrari – Insider verrät: Darum wird der Champion nicht zur Scuderia gehen

Für welches Team geht Lewis Hamilton in der kommenden Saison der Formel 1 an den Start? Ferrari wird es definitiv nicht sein.

Die Saison in der Formel 1 hat noch gar nicht begonnen, da blicken die Mercedes-Fans schon gebannt auf den Winter. Im Dezember endet der Vertrag von Superstar Lewis Hamilton. Für welchen Rennstall geht der Brite in der kommenden Saison an den Start?

Kult-Pilot Eddie Jordan hatte bereits prognostiziert, dass Hamilton in der kommenden Saison der Formel 1 im Ferrari-Cockpit sitzen wird. Zumindest in den beiden kommenden Jahren wird daraus allerdings nichts. Denn die Scuderia hat in Carlos Sainz (Vertrag bis 2022) bereits einen Nachfolger für den abwandernden Sebastian Vettel gefunden.

Formel 1: Wie geht's für Hamilton weiter?

Sainz hin oder her – Ferrari sei für Hamilton ohnehin nie eine Option gewesen, behauptet nun Nigel Mansell. Der Formel-1-Weltmeister von 1992 sagte der „Daily Mail“: „Hamilton und Ferrari – das war für mich die ganze Zeit nur eine Utopie.“

Mansell saß in den Jahren 1989 und 1990 selbst im Ferrari-Cockpit und trägt die Scuderia immer noch im Herzen. Dennoch findet er, dass Ferrari für Hamilton derzeit keine Option sein sollte.

Mansell: „Ich liebe Ferrari, und es ist unglaublich für die Scuderia zu siegen – aber wenn Lewis in der Formel 1 noch Geschichte schreiben will, muss er einsehen, dass Mercedes aktuell die bessere Wahl ist.“

Macht Hamilton sich noch unsterblich?

Für Mansell steht fest, dass Hamilton den Rekord von Michael Schumacher von sieben WM-Titel knacken kann. „Lewis wird als einer der größten Fahrer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Es gibt keinen Grund, warum er nicht eine siebte und achte WM gewinnen sollte.“

Lewis Hamilton steht seit 2013 bei Mercedes unter Vertrag. Seitdem gewann er mit den Silberpfeilen fünf WM-Titel. Zuvor hatte er 2008 bereits einen WM-Triumph mit McLaren gefeiert.

Auch in dieser Saison geht der Brite wieder als großer Titelfavorit ins Rennen. Am 5. Juli beginnt die Saison mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg. (dhe)