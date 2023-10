Formel 1: Hamilton reicht’s! Superstar fordert drastische Maßnahme

Lewis Hamilton träumt vom 8. WM-Titel in der Formel 1, doch seit zwei Jahren läuft er diesem Traum hinterher. Mercedes kann seit der umfassenden Regeländerung 2022 nicht mehr mit Red Bull mithalten. Hamilton kann nur mit ansehen, wie Max Verstappen von Sieg zu Sieg eilt.

2024 soll sich das endlich ändern – zumindest, wenn es nach Formel-1-Superstar Lewis Hamilton geht. Der Brite fordert jetzt sein Team zu einem drastischen Schritt auf und will für die nächste Saison ein komplett neues Auto.

Formel 1: Hamilton will komplett neues Auto

Bei der Regeländerung 2022 hat sich Mercedes komplett verzockt – das ist inzwischen klar. Die Silberpfeile haben auf das falsche Konzept gesetzt, können Red Bull einfach nicht mehr das Wasser reichen. Den ersten Schritt ran an das Red-Bull-Konzept ist bereits gemacht, der Abstand bleibt aber weiterhin groß.

+++ Formel 1: Sky-Hammer! Sender sorgt für faustdicke Überraschung +++

„Dass wir jetzt im zweiten Jahr immer noch eine Sekunde gegenüber Red Bull zurückliegen, zeigt, dass wir im Winter wirklich gute Arbeit leisten müssen, um den Abstand zumindest zu halbieren“, sagt Hamilton deutlich und stellt bei Sky eine Forderung an sein Team: „Die kommenden sechs Monate müssen die besten sechs Monate in Sachen Entwicklung werden, die wir jemals hatten, damit wir die Lücke schließen.“

Für ihn ist es Zeit, das Konzept komplett über den Haufen zu werfen: „Wir sind so weit weg, und das liegt für mich eindeutig am Konzept. Es ist zu 100 Prozent klar, dass es am Konzept liegt, und das müssen wir für das kommende Jahr ändern, was wir hoffentlich auch tun werden.“

Mercedes auf der Suche nach der Richtung

Auch in Suzuka hatte Mercedes große Probleme, das „Bouncing“ kehrte zurück. „Es war genau wie im vergangenen Jahr. Es ist gehüpft und gerutscht, und das ist hart, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit wir reingesteckt haben, ohne näher an der Spitze zu sein“, sagt Hamilton.

Aston Martin und McLaren hätten gezeigt, was möglich ist, dadurch, dass sie den Red-Bull-Weg gegangen sind. Man dürfe die Augen davor nicht verschließen. „Wir müssen schauen, was sie gemacht haben, und dann in diese Richtung gehen. Das ist die Richtung“, so Hamilton.

Das könnte dich auch interessieren:

Er ist optimistisch, dass das gelingen kann. „Ich glaube, dass mein Team es schaffen kann. Wir waren immer gut darin, Abtrieb ans Auto zu bringen. Es ist nur so, dass bei der Art und Weise, wie unser Auto derzeit funktioniert, das Hinzufügen von Abtrieb nicht funktioniert. Es springt dadurch nur noch mehr“, erklärt der siebenfache Formel-1-Champion. „Ich habe absoluten Glauben in jeden, aber die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind wichtig für unsere Richtung.“