Er schreibt seit Wochen und Monaten die Schlagzeilen in der Formel 1. Allerdings wird Lewis Hamilton im WM-Kampf keine Chance auf den Titel haben. Dafür ist Max Verstappen einfach zu schnell.

Es geht nämlich vielmehr um die Zukunft von Lewis Hamilton. Hört er nach dieser Saison in der Formel 1 auf? Macht er bei einem anderen Team weiter? Die Vertragsverhandlungen mit Mercedes laufen weiterhin. Nun spricht der 38-Jährige plötzlich über sein Karriereende.

Formel 1: Hamilton spricht über Karriereende

Eigentlich sah es in den vergangenen Wochen so aus, als würde Lewis Hamilton definitiv bei Mercedes bleiben. Sowohl vom Formel-1-Fahrer selbst als auch von Teamchef Toto Wolff gab es positive Signale. Jetzt aber überrascht der 38-Jährige mit seinen Aussagen über ein Karriereende.

„Ich habe Momente, in denen ich nicht weiß, ob ich weitermachen kann. Das liegt einfach an der Tatsache, dass ich viel unterwegs bin. Man reist viel, ist viel Zeit weg“, erklärte der Rekord-Weltmeister gegenüber dem britischen TV-Sender „Channel 4“.

Und Hamilton weiter: „Wenn man ein Gleichgewicht zwischen Sozialleben, Familienleben und Karriere herstellen will, muss man etwas aufgeben.“ Mit der Motorsport-Königsklasse möchte der britische Superstar aber noch nicht abschließen. Hamilton betont, dass, wenn er im Auto sitze, er wieder wisse, wie sehr es liebe.

Wie sieht Hamiltons Zukunft aus?

Mit dem W14, das aktuelle Formel-1-Auto von Mercedes, sei es „nicht so angenehm zu fahren“ wie mit dem W08, erklärt Hamilton. Er könne sich aber dennoch vorstellen, in fünf Jahren in der F1 zu fahren. „Aber es kann sich jederzeit ändern“, so der 38-Jährige.

Nachdem Hamilton jahrelang mit den Silberpfeilen die Königsklasse dominierte und zahlreiche Titel holte, wartete er seit über eineinhalb Jahren auf einen Rennsieg. Zuletzt gewann der Brite im November 2021 in Saudi-Arabien. Seitdem sind entweder die Red Bulls um Weltmeister Max Verstappen zu schnell oder aber die Konkurrenz wie Ferrari und Aston Martin überraschen mit starken Leistungen.

Seine Zukunft hängt also auch davon ab, wie konkurrenzfähig Mercedes ist. Es ist also gut möglich, dass er den Rennstall verlässt, sollte das Auto nicht schneller und besser werden.