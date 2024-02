Formel 1: Ex-Pilot bietet sich als Hamilton-Nachfolger an – „Ist an der Zeit, Toto anzurufen“

Diese Nachricht sorgte für ein Beben in der Formel 1: Lewis Hamilton verlässt zum Ende des Jahres Mercedes und schließt sich zur Saison 2025 Ferrari an. Das Gerücht verbreitete sich rasant und wurde am Donnerstag (1. Februar) von beiden Teams offiziell bestätigt.

Für Mercedes bedeutet das jetzt, einen Nachfolger für Hamilton zu finden. Das einstige Spitzenteam der Formel 1 wird sich vermutlich etwas Zeit lassen, um eine Entscheidung zu fällen. Ein ehemaliger Pilot bietet sich jetzt den Silberpfeilen an.

Formel 1: Ex-Pilot bietet sich als Hamilton-Nachfolger an

In den letzten Jahren hatte kaum eine Nachricht für so viel Aufregung gesorgt, wie der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Wie aus dem Nichts kam das Gerücht und dann wenige Stunden später die offizielle Bestätigung. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister wird ab 2025 also für die Scuderia an den Start gehen.

Nun stellt sich die Frage: Wer wird bei Mercedes an der Seite von George Russell fahren? Teamchef Toto Wolff wird sich um die Nachfolge des britischen Superstars kümmern, hat dabei jede Menge Optionen. Neben Star-Piloten in der aktuellen Motorsport-Königsklasse bis hin zu Nachwuchsfahrern ist alles dabei. Zudem schwirren Namen wie Carlos Sainz, Lando Norris oder auch Mick Schumacher schon in der Medienlandschaft herum.

Wird es vielleicht ein ehemaliger Formel-1-Pilot? Romain Grosjean werden die meisten Fans kennen. Der Franzose war Ende November 2020 mit seinem Haas-Boliden beim Rennen in Bahrain schwer verunglückt, sogar beinahe verbrannt. Wegen seiner Verletzungen durch den Crash fuhr er nicht mehr in der beliebten Rennserie, dafür aber beispielsweise bei den Langstrecken-Weltmeisterschaften. Nun hat er sich höchstpersönlich Mercedes-Teamchef Toto Wolff angeboten.

„Vielleicht an der Zeit, Toto mal anzurufen“

Unmittelbar nach dem Hamilton-Hammer hat Grosjean auf Instagram ein Foto von sich im Mercedes-Rennanzug geteilt. Bei Mercedes war er nie unter Vertrag. Den Rennanzug bekam er nach seinem Unfall vom Top-Team geschenkt und durfte 2021 beim Frankreich-GP einige Runden im Mercedes-Auto drehen. „Vielleicht ist es an der Zeit, Toto mal anzurufen“, schreibt Grosjean zum Bild dazu. Vermutlich ist das Ganze auch mit einem Augenzwinkern gemeint, allerdings scheint Grosjean es auf den Formel-1-Sitz von Hamilton für 2025 abgesehen zu haben.

Viele Piloten schielen schon auf das begehrte Cockpit der Silberpfeile. Wer ihn bekommen wird, zeigt sich dann. Mercedes könnte dabei auch für eine große Überraschung sorgen.