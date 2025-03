Formel 1: Hamilton verkündet das Ende – „Müssen was Neues finden“

Die Formel-1-Fans müssen sich in diesem Jahr definitiv auf einige Neuerungen einstellen. Die wohl spektakulärste: Lewis Hamilton sitzt in einem Ferrari-Wagen! Der siebenmalige Weltmeister fährt seit dieser Saison für die Scuderia und will dort seinen langersehnten achten WM-Titel schnappen.

Mit Mercedes hatte der Brite die Formel 1 über mehrere Jahre dominiert und dabei auch mit einem Funkspruch immer wieder für Gänsehaut gesorgt. Bei Ferrari wird es dazu nicht kommen. Es ist für viele Fans das nächste Ende einer Ära.

Formel 1: Hamilton macht Schluss

Immer wenn sein ehemaliger Renningenieur Peter Bonnington bei Mercedes am Funk aufforderte, Gas zu geben, kam der legendäre Funkspruch: „It’s Hammertime“. Danach holte Lewis Hamilton zahlreiche Siege und fuhr oft ein spektakuläres Rennen zu Ende. Dieser Satz ist deshalb in der Formel 1 so beliebt geworden.

Wie wird das jetzt bei Ferrari sein, wenn Hamilton ohne „Bono“ auf der Strecke unterwegs sein wird? Bei den Wintertests in Bahrain wurde der Superstar dazu befragt, wie es denn in Zukunft aussehe, wenn der Brite pushen muss.

„Darüber habe ich noch nicht mit meinem Ingenieur gesprochen“ erklärt Hamilton. Allerdings wird er „It’s Hammertime“ nicht mehr verwenden. „Ich weiß nicht, wie es mit einem italienischen Akzent klingen würde. Also muss ich wahrscheinlich ein italienisches Wort winden. Wir werden wahrscheinlich etwas Neues finden müssen, ja.“ Die beliebte Redewendung wird also nicht mit ihm zu Ferrari wechseln.

Kein „Hammertime“ bei Ferrari

Die ersten Funkmeldungen mit „Lewis, it’s Hammertime“ gab es 2014, als Hamilton die Formel 1 dominierte und sechs Titel gewann. Nico Rosberg 2016 und Max Verstappen 2021 verhinderten, dass es sieben oder acht Weltmeisterschaften in Folge werden. Aber ansonsten war es eine legendäre Zeit bei Mercedes, wo auch der Funkspruch immer wieder für Gänsehaut bei den Fans sorgte.

Damals erklärte Hamilton, dass es seine Idee war. „Denn vorher sagte Bono immer etwas wie: ,Lewis, jetzt musst du voll angreifen‘ oder so. Und das frustrierte mich. Denn ich fuhr vorher ja nicht spazieren. Also sagte ich zu ihm: ,Wenn du willst, dass ich wirklich etwas ganz Besonderes aus dem Helm zaubere, dann sag doch einfach, it’s Hammertime.'“

Und so wurde der Spruch legendär. Bei Ferrari wird man das wohl nicht mehr hören – vielleicht dann eher auf Italienisch. Das würde sich dann wie folgt anhören: „Lewis, è l’ora del martello.“