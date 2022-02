Formel 1: DAS lässt kaum noch Zweifel – Hamilton-Comeback rückt näher

Macht Lewis Hamilton weiter oder hört er auf? Diese Frage beschäftigte die Formel 1 in der Winterpause.

Mittlerweile scheint klar: Lewis Hamilton fährt 2022 weiter und greift nach seinem achten WM-Titel in der Formel 1. Die Zeichen sind eindeutig.

Formel 1: Mercedes begrüßt Lewis Hamilton zurück

Bei Instagram feierte Lewis Hamilton am Samstagabend (5. Februar) sein Comeback. „Ich war lange weg. Jetzt bin ich wieder zurück“, schrieb der Brite zu einem Schnappschuss in den Sozialen Medien.

In den folgenden Tagen teilte er mehrere kurze Videos in seiner Instagram-Story. Dort zu sehen: Lewis Hamilton, der mit seiner persönlichen Assistentin Angela Cullen in aller Herrgottsfrüh eine Laufeinheit hinlegt. Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Am Montagabend reagierte nun auch Mercedes in den Sozialen Netzwerken. „Willkommen zurück, Lewis Hamilton“, schrieb der Rennstall und teilte dazu ein Foto, auf dem Hamilton zahlreiche Posts zu seinem Comeback bestaunt.

Mittlerweile zweifelt kaum noch jemand daran, dass Lewis Hamilton 2022 in die Formel 1 zurückkehrt und seine Karriere fortsetzt.

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Hamilton-Comeback steht bevor

Laut einem Bericht der „Bild“ habe Lewis Hamilton sogar schon kurz nach dem Saisonfinale die Probe des Sitzes erledigt. Am 18. Februar soll Lewis Hamilton bei der Präsentation des neuen „W13“ auch wieder offiziell in Erscheinung treten.

Mercedes-Boss Toto Wolff hatte die Rücktrittsgerüchte um Lewis Hamilton zwischenzeitlich selbst angeheizt. Ich hoffe sehr, dass wir ihn wieder sehen“, sagte er in einem Interview Anfang des Jahres.