Formel 1: Hamilton kommt aus dem Staunen nicht heraus – „Unglaublich“

Man könnte meinen, dass Lewis Hamilton in der Formel 1 bereits alles gesehen hat. Die meisten Siege, die meisten Weltmeistertitel (geteilt mit Michael Schumacher), 16 Jahre im Grid – und trotzdem gibt es Dinge, die ihn noch immer staunen lassen.

So geschehen auch bei „seinem“ Heimrennen in Silverstone vor britischen Fans. Hamilton fuhr im wieder erstarkten Mercedes aufs Podium. Doch eine andere Sache war es, die den Altmeister der Formel 1 regelrecht in Ekstase versetzte.

Formel 1: Team sticht heraus

Am Ende des Großbritannien-GP sah zunächst alles wie immer aus. Ganz oben auf dem Treppchen jubelte Max Verstappen. Gähnende Langeweile also im Rennen? Von wegen! Zwischenzeitlich musste auch der Niederländer um seinen Erfolg kämpfen.

Das lag nicht zuletzt an McLaren, das eine Wiederauferstehung feierte. Schon in der Qualifikation sorgten Lando Norris und Oscar Piastri für ein Ausrufezeichen. Von zwei und drei gingen sie ins Rennen. Am Start kassierte Norris Verstappen gar und fuhr zweitweise als Führender über den Kurs.

Grund dafür waren die Updates, die der Traditionsrennstall der Formel 1 nach einem verkorksten Jahresstart brachte. Durch diese konnte Norris so auch Hamilton später hinter sich halten – obwohl dieser auf soften und nicht auf harten Reifen unterwegs war.

Hamilton verschlägt es die Sprache

Und genau das war auch der Grund für Hamiltons Staunen. Nicht nur die fahrerischen Qualitäten seines Landsmannes lobte er, auch das gegnerische Auto. „Dieser McLaren ist eine Rakete!“, schwärmte er schon während des Rennens im Teamfunk.

Besonders die Geschwindigkeit in den Kurven beeindruckte Hamilton – und davon hat Silverstone bekanntermaßen einige zu bieten. „Unglaublich, wie der in den schnellen Kurven abgeht“, sagte er anerkennend über Norris‘ Gefährt.

Formel 1: Fans dürfen jubeln

So dürfen sich in den kommenden Rennen nicht nur die Fahrer, sondern auch die Fans auf spannende Duelle freuen. Denn während Red Bull an der Spitze weiterhin allein ist, ist der Kampf dahinter offen wie nie.

Hatte zu Saisonbeginn noch Aston Martin den Ton angegeben, sind nun McLaren und Mercedes die Verfolger. Gänzlich raus scheint in der Formel 1 dagegen aktuell Ferrari, dass sich fast immer selbst im Weg steht.