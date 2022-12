Formel 1: Lewis Hamilton spricht über Karriereende – Mick Schumacher hört ganz genau hin

Mit 37 Jahren zählt Lewis Hamilton in der Formel 1 zum alten Eisen. Seine Karriere neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wann genau der siebenfache Weltmeister Schluss machen will, steht aber noch nicht fest.

Jetzt hat sich Lewis Hamilton in einem Interview zu seinen Plänen geäußert und deutet sogar ein zeitnahes Karriereende in der Formel 1 an. Mick Schumacher wird bei diesen Worten aufmerksam zuhören.

Formel 1: Karriereende nach Titel Nummer acht?

Bei Mercedes steht Lewis Hamilton noch bis Ende 2023 unter Vertrag. Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben aber sowohl der Brite als auch Mercedes schon angekündigt. In einem Interview mit der „Sport Bild“ enthüllte Hamilton nun den aktuellen Stand. Die Gespräche hätten noch nicht begonnen. Bislang habe die Zeit gefehlt, weil man zwei Monate unterwegs war, so Hamilton.

Für mehrere Jahre wird Hamilton aber wohl nicht mehr unterschreiben, dafür klingen seine Worte zu nachdenklich: „Manchmal wacht man auf und hat dieses Gefühl: Ich will das nicht mehr machen. Und manchmal wacht man auf und denkt sich: Andere Dinge kann ich noch mein ganzes Leben lang machen, da ist definitiv noch mehr, was ich erreichen möchte. Es wird jetzt keine riesig lange Zeit sein, aber ich werde definitiv noch bleiben“, so der 37-Jährige in der „Sport Bild“.

Ein großer Faktor in den Gedankenspielen von Lewis Hamilton könnte Titel Nummer acht sein. Damit würde er Michael Schumachers Rekord brechen und endgültig zum erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten aufsteigen. Hamilton selbst sagt: „Als Weltmeister aufzuhören ist, glaube ich, ein Traum, den jeder Sportler hat – und ich auch.“

Mick Schumacher als Nachfolger von Hamilton?

Mick Schumacher dürfte diese Worte mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Schließlich ist der 23-Jährige jetzt Ersatzfahrer bei Mercedes und dürfte sich im Falle eines Karriereendes von Lewis Hamilton auch Chancen auf die Rolle des Nachfolgers ausrechnen. Damit könnte er in die Fußstapfen seines Vaters treten. Michael Schumacher fuhr von 2010 bis 2012 für die Silberpfeile.

Seit dieser Saison steht Mick Schumacher ohne festes Cockpit da. Seinen Platz bei Haas verlor er an Nico Hülkenberg. Sein großes Ziel: Schnellstmöglich in die Startaufstellung der Formel 1 zurückzukehren. Und wenn das bei Mercedes als Nachfolger von Hamilton klappen würde, wäre es sogar noch besser.