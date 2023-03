Formel 1: Letzte Saison von Hamilton? Ex-Weltmeister hat böse Vermutung

Die Zukunft von Lewis Hamilton wird in dieser Saison in der Formel 1 ein heißes Thema. Der Vertrag des 38-Jährigen bei Mercedes läuft Ende des Jahres aus. Noch gibt es keine Entscheidung über seine Zukunft.

Es wird heftig darüber spekuliert, ob Lewis Hamilton schon nach dieser Saison das Lenkrad an den Nagel hängt. Ex-Formel-1-Weltmeister Damon Hill hat eine böse Vorahnung. Er glaubt, dass Hamilton schon bald aufhören könnte.

Formel 1: Macht Hamilton Schluss? Das sagt Hill

Seit 2007 fährt Lewis Hamilton nun schon in der Formel 1. Mit sieben Weltmeister-Titeln ist er gemeinsam mit Michael Schumacher der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Titel Nummer acht blieb dem Briten bislang aber verwehrt. 2021 riss Verstappen ihm die WM auf der letzten Runde noch aus den Händen.

Hill glaubt, dass Hamilton schon damals aufhören wollte. „Der achte Weltmeistertitel war zum Greifen nahe und wurde ihm dann verwehrt. Das ist der einzige Grund, warum er zurückkam und weitermachte: die Hoffnung, diesen achten Titel zu holen. Ich glaube, das ist seine einzige Motivation. Ich glaube nicht, dass er nur Rennen fahren will“, sagte Hill gegenüber dem „Evening Standard“.

Damon Hill, Landsmann von Hamilton, fuhr selbst acht Jahre lang in der Formel 1. 1996 wurde er Weltmeister und machte nur drei Jahre später Schluss. Er kennt sich in dem Geschäft also bestens aus.

Dass Mercedes nicht mehr das Spitzenteam in der Formel 1 und Red Bull ihnen den Rang abgelaufen hat, spielt für Hill eine große Rolle in der Betrachtung von Hamilton. „Wenn sich die Chancen eher verschlechtern als verbessern, wird es für ihn schwieriger werden, Spitzenleistungen zu erbringen“, so Hill.

„Nicht mehr so reizvoll“

Und weiter: „Er ist jemand, der von der Möglichkeit zu gewinnen inspiriert wird. Die Chance, Fünfter zu werden, ist für Lewis nicht wirklich eine ausreichende Motivation. In Anbetracht seiner unglaublichen Vita könnte er sich fragen: ‚Warum muss ich so weitermachen?‘, wenn der die Möglichkeit zu Siegen nicht in Sicht ist.“

Nach Einschätzung des Ex-Weltmeister könnte Hamilton schon bald sein Karriereende anpeilen. „Mit 37 Jahren hat er noch einige Saisons vor sich, aber er hat keine 10 Jahre mehr vor sich. Es werden nur noch ein oder zwei sein. Aber wenn man so viele Jahre in der Formel 1 verbracht hat, ist es nicht mehr so reizvoll, sich die Socken hochzuziehen und um den vierten Platz zu kämpfen.“

