Christian Horner zu Ferrari? Lewis Hamiltons Reaktion könnte nicht deutlicher sein

Lewis Hamilton wollte die Gerüchte um Christian Horner bei Ferrari während der Pressekonferenz vor dem Grand Prix der USA kurz halten. „Ich denke nicht,“ antwortete der Rekordweltmeister knapp, als er gefragt wurde, ob Horner ein geeigneter Teamchef für Ferrari wäre.

„Ich werde keine Gerüchte füttern,“ fügte Lewis Hamilton hinzu – und wollte das Thema damit abschließen. Der Formel-1-Star wolle sich rein auf das Sportliche fokussieren und alle anderen Randthemen bei Seite schieben.

Lewis Hamilton und Christian Horner bald in einem Team?

Dennoch ließen die Spekulationen Hamilton nicht los. Gegenüber „Sky“ sprach er ausführlicher über die Horner-Gerüchte: „Ich weiß nicht, wo das herkommt, ich kann nicht viel Licht in diese Sache bringen. Aber es lenkt uns als Team ab.“ Ferrari hatte erst im Juli Teamchef Fred Vasseur mit einem neuen Vertrag ausgestattet, nachdem die Scuderia auch in dieser Saison keinen Sieg feiern konnte.

„Fred und ich und der ganze Rennstall arbeiten sehr hart an der Zukunft Ferraris. Und da sind solche Dinge nicht hilfreich,“ betonte Hamilton. Für Ferrari steht die Konzentration auf gemeinsame Ziele im Vordergrund, während externe Gerüchte um Horner für Unruhe sorgen könnten.

Christian Horner, der nach 20 erfolgreichen Jahren bei Red Bull im Juli entlassen wurde, bleibt ein heiß diskutiertes Thema in der Formel 1. Die Trennung folgte auf Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin, die dem Briten „unangemessenes Verhalten“ vorwarf. Horner durfte zunächst bleiben, doch interne Spannungen führten schließlich zur Trennung.

Offenbar plant Horner bereits sein Comeback in der Königsklasse. Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell berichtete kürzlich, dass Horner derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ kontaktiere. Ob Ferrari wirklich eine Option für Horner sein könnte, bleibt unklar, aber die Gerüchteküche brodelt weiter.

Horner sucht neues Formel-1-Abenteuer

Hamilton bekräftigte, dass Ferrari klare Prioritäten gesetzt habe. „Das Team hat klargemacht, wo es steht,“ erklärte er. Horner wäre jedoch ein polarisierender Name, der den Fokus Ferraris auf die Zukunft potenziell beeinträchtigen könnte. Die Gerüchte um Horner und Ferrari zeigen, wie intensiv die Fahrerlager der Formel 1 von Spekulationen geprägt sind.

Ob Christian Horner tatsächlich zurückkehrt und bei Ferrari anheuert, steht in den Sternen. Klar ist, dass der ehemalige Red-Bull-Teamchef mit seiner Erfahrung ein Gewinn für jedes Team sein könnte – wenn gewisse interne Differenzen überwunden werden. Bis dahin bleibt die Formel 1 gespannt auf die nächsten Entwicklungen.