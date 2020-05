Formel 1: Kein Bock auf Rennen? Lewis Hamilton über Saisonstart – „Schlimmer als ...“

Formel 1: Lewis Hamilton geht mit gemischten Gefühlen in die Saison.

Die Formel 1 soll am 5. Juli mit dem Großen Preis von Österreich endlich starten. Bislang legte die Corona-Krise die Königsklasse des Motorsports lahm.

Weltmeister Lewis Hamilton blickt dem Saisonstart mit gemischten Gefühlen entgegen. Er freut sich wieder im Formel-1-Auto zu sitzen, doch etwas betrübt ihn auch.

Für einen Racer wie Lewis Hamilton gibt es nichts Größeres als im Rennwagen zu sitzen und sich mit den Besten auf der Strecke zu messen. „Es waren schwere Tage“, gestand der Brite, „wenn etwas, das man so sehr liebt, einem zwar nicht weggenommen wird, aber es aktuell nicht stattfindet. Ich vermisse das Fahren.“

Hamilton hatte zuletzt die Absage des Großen Preis von Australien kritisiert. „Ich glaube, das war ein echter Schock für das System“, sagte Hamilton. Es sei „sehr surreal“ gewesen, an dem Tag des Rennens aufzuwachen und zu erfahren, dass es nicht stattfindet.

-------------------------------

So ist der Plan der Formel 1

Der Saisonauftakt soll im Juli in Österreich stattfinden

Auf der Strecke in Spielberg soll an zwei Wochenenden gefahren werden

Datum: 5. Juli und 12 Juli

Ein ähnliches Szenario wird für den GP in Großbritannien geplant

-------------------------------

Ein Saisonstart ohne Fans gefällt dem 35-Jährigen nicht wirklich. „Für uns wird es wie ein Testtag - wahrscheinlich schlimmer als ein Testtag“, sagte der mehrfache Weltmeister in einem Video-Interview mit Mercedes. An Testtagen seien wenigstens ein paar Zuschauer da, „jetzt hingegen wird niemand im Publikum sein und man wird nur leere Sitzplätze sehen, wenn man fährt“, so Hamilton.

Trotzdem freut es sich wieder im Auto zu sitzen. „Rennen sind Rennen. Ich glaube, keiner von uns hatte wirklich die Zeit, das Potenzial unserer Autos auszuschöpfen“, so Hamilton.