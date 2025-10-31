Hamilton-Beben in der Formel 1! Ferrari-Aus laut Bericht besiegelt – ER soll ihn ersetzen

Viele Jahre dominierte er die Formel 1 – mit dem Wechsel zu Ferrari erfüllte er sich nicht nur einen Lebenstraum, sondern wollte auch zurück an die Spitze. Doch bislang ist dieser Plan von Lewis Hamilton noch überhaupt nicht aufgegangen. Null Rennsiege, null Podesztplätze, dafür ganz viel Enttäuschung.

Nicht nur bei Lewis Hamilton selbst, sondern natürlich auch bei seinem Team. Nun soll laut einem Bericht beim Mythos-Rennstall eine Entscheidung gefallen sein, die nicht weniger als ein Formel-1-Beben ist: Der Rekord-Weltmeister soll keinen neuen Vertrag bei Ferrari bekommen. Sogar einen Nachfolger habe man bereits im Blick.

Formel 1: Hamilton-Aus bei Ferrari besiegelt?

Den superspannenden Titel-Dreikampf zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen sieht Hamilton nur aus der Ferne. Als WM-Sechster liegt er meilenweite 211 Punkte hinter der Spitze und hat ganz andere Probleme, als von Trophäen zu träumen. Nicht einmal einen Podestplatz konnte er bislang herausfahren. Ein Sprint-Sieg ist alles, was es bislang zu feiern gab. Hier mehr zum tiefen Fall.

Im größten Frust hatte er bereits darüber gesprochen, dass er bei Ferrari eigentlich rausgeschmissen gehört – zu schlecht seien seine Leistungen. Nun scheint sich genau dieser Hammer anzubahnen. Der renommierte F1-Experte Nate Saunders schreibt bei ESPN, dass das Aus von Hamilton in Rot zum Vertragsende wohl schon besiegelt ist.

Kein neuer Vertrag bei Ferrari

„Mehrere hochrangige Funktionäre im Fahrerlager haben gegenüber ESPN angedeutet, dass dem siebenmaligen Weltmeister angesichts seiner Leistungen kein neuer Vertrag angeboten wird, wenn sein aktueller Vertrag Ende 2026 ausläuft“, heißt es in seinem Artikel. Über ein Jahr vor dem Stichtag scheint das Feuer zwischen Ferrari und dem Briten schon erloschen ist. „Klar ist, dass die Chemie zwischen dem Briten und dem italienischen Team in diesem Jahr nicht stimmte.“

Sogar der Nachfolger soll bereits im Visier sein. Oliver Bearman, Talent aus der Ferrari-Akademie und aktuell für Haas am Lenkrad, ist der Favorit auf den Platz in der „roten Götting“, wenn Lewis Hamilton weichen muss. Die einzige Chance des Rekordweltmeisters: Das Ruder herumreißen und Ferrari beweisen, dass er doch noch liefern kann.