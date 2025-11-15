Formel 1 spekuliert über brisante Theorie! Geht Ferrari radikalen Hamilton-Schritt?

Lewis Hamilton und Ferrari, das ist bisher wahrlich keine erfolgreiche Beziehung. Noch immer wartet der Brite auf sein erstes Formel-1-Podium mit der Scuderia. Gleichzeitig wird der Gegenwind nach nicht mal einem Jahr immer stärker.

Längst wird in der Formel 1 darüber getuschelt, was eigentlich undenkbar schien: Sieht sich Ferrari sogar dazu gezwungen, den Rekordweltmeister frühzeitig zu ersetzen? Ex-Rennfahrer und „Sky“-Experte Ralf Schumacher bringt dazu eine brisante Theorie ins Spiel.

Formel 1: Fahrer im Kreuzfeuer

John Elkann, seines Zeichens Ferrari-Präsident, hatte jüngst ziemlich deutlich gemacht, wo er das Problem für die anhaltende Krise seines Rennstalls sieht. „Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten“, wetterte er nach dem Rennen in Brasilien öffentlich und ließ keinen Zweifel, wem er die Schuld an der Misere zuschiebt.

Insbesondere von Hamilton hat man sich mehr erwartet. Er ist Rekordweltmeister, verdient ein Rekordgehalt – und ist trotzdem nur Sechster in der WM-Wertung. Und wenn Elkann, wie er sagt, Mechaniker und Ingenieure auf Top-Niveau sieht, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als wieder den oder die Fahrer zu wechseln. Und zuletzt machte bereits ein Bericht in der Formel 1 die Runde, wonach es Gedankenspiele gebe, Hamilton durch Oliver Bearman zu ersetzen.

Vorzeitiger Hamilton-Abschied?

Die Frage wäre, wann und wie das vonstattengehen würde. Denn Hamilton hat bei Ferrari einen Vertrag bis 2027. Ob die Geduld des Bosses reicht, um so lange auf den Wechsel zu warten? Deshalb wirft Ralf Schumacher ein weiteres Szenario in den Raum.

Im „Sky“-Podcast Backstage Boxengasse spekuliert er, Ferrari könne Hamilton frühzeitig auszahlen, um ihn früher aus dem Vertrag zu entlassen. Dann könnte man mit Bearman schon zeitnah einen deutlich günstigeren Fahrer einstellen und eine neue Richtung einschlagen.

Spannend: Schon einmal ging Ferrari in der Formel 1 (hier mehr zur Königsklasse lesen) diesen Schritt. 2010 konnte man Fernando Alonso nur holen, weil man Kimi Räikkönen eine hohe Abfindung zahlte und der „Iceman“ das Team eher verließ. Wiederholt sich diese Geschichte jetzt mit dem Rekordweltmeister?