Lewis Hamilton mit vernichtendem Formel-1-Urteil – Ferrari-Fans bricht das Herz

Lewis Hamilton hat einen soliden ersten Heim-Grand-Prix mit Ferrari in Monza hinter sich. Der Brite kämpfte sich auf Platz zehn startend bis auf Rang sechs vor. Ein Ergebnis mit dem der viermalige Formel-1-Weltmeister zufrieden ist.

„Dieses Wochenende hat mir mehr Selbstbewusstsein im Auto gegeben“, gab Hamilton nach dem Formel-1-Rennen zu Protokoll. Dennoch hat der 40-Jährige einmal mehr etwas zu bemängeln. Diese Worte werden seinen Fans überhaupt nicht gefallen.

Formel 1: Ferrari mit „fremdartigem Fahrstil“

„Wir hatten die Pace nicht, um mit den Autos an der Spitze mitzuhalten“, offenbart Hamilton über den Italien-GP. Zudem gibt er zu bedenken: „Es ist ein fremdartiger Fahrstil, mit dem ich mich nicht zu 100 Prozent wohlfühle. Ich fahre dieses Auto jetzt seit Jahresbeginn, aber es fühlt sich für mich noch immer unnatürlich an.“ Worte, die im Hinblick auf den Saisonendspurt nicht gerade zuversichtlich machen.

Allen Anschein nach scheint sich Hamilton nach seiner Zeit bei Mercedes immer noch nicht an sein neues Team adaptiert zu haben. „Ich beginne die Wochenenden mit einem Nachteil und baue meine Leistung und mein Vertrauen ins Auto über die Sessions auf. Ich werde immer schneller.“ In der Formel 1 reicht das aber nun mal nicht. Will Hamilton in Zukunft mit Ferrari erfolgreich sein, sind Top-Leistungen auf Abruf nötig. Diese scheint der Ferrari-Neuzugang jedoch noch nicht liefern zu können.

Keine Besserung in Baku?

Auch im Hinblick auf das kommende Rennwochenende in Aserbaidschan (21. September) deutet Hamilton an, dass keine signifikanten Verbesserungen zu erwarten sind: „Es ist eine Strecke, auf der ich viele Jahre in einem anderen Auto gefahren bin. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich Performance aufzubauen, aber am wohlsten werde ich mich am Sonntag in der letzten Runde fühlen.“

Seine Fans werden jedenfalls darauf hoffen, dass Hamilton aus dem Abschneiden in Monza neue Hoffnung ziehen kann. Und die kann der Brite momentan gut gebrauchen.