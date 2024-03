Formel 1: Hamilton komplett bedient! Herrscht bald bittere Gewissheit?

Neue Formel-1-Saison, aber alles wie immer: Max Verstappen dominiert auch in 2024 und holt sich in Bahrain den ersten Rennsieg. Mit über 20 Sekunden Vorsprung kommt der dreifache Weltmeister ins Ziel. Eine erneute Machtdemonstration, nach der die Fans sich vor einer weiteren langweiligen Saison fürchten (hier mehr dazu).

Einer, der unter dem Erfolg des Niederländers seit Jahren leidet, ist Lewis Hamilton. Der britische Superstar sehnt in seinem letzten Jahr bei Mercedes einem Rennsieg in der Formel 1 herbei. Doch schon nach dem ersten Wochenende ist der siebenmalige Weltmeister bedient. Das Jahr könnte desaströs werden.

Formel 1: Hamilton komplett bedient!

Der 5. Dezember 2021 wird Lewis Hamilton und seinen Fans noch eine Weile beschäftigen. Zwar war es für den Mercedes-Star ein erfolgreicher Tag, denn er gewann den Saudi-Arabien-GP. Doch es ist bis dato sein letzter Sieg in der Formel 1. Weder in 2022 noch in 2023 konnte er einen Rennsieg einfahren. Sowas kennt der 103-malige GP-Sieger eigentlich gar nicht.

Für 2024 sieht es ebenfalls nicht so gut aus. Im Qualifying zum Bahrain-GP wurde Hamilton nur Neunter, musste sich seinem Teamkollegen George Russell geschlagen geben. Aber auch im Rennen am vergangenen Wochenende lief es nicht sonderlich besser. Mit 50 Sekunden Rückstand auf Max Verstappen kam Hamilton als Siebter ins Ziel. Russell konnte sich immerhin auf den 5. Platz retten, hätte am Ende sogar noch fast von McLaren-Pilot Lando Norris eingeholt werden können.

Damit Hamilton in diesem Jahr seine Durststrecke beenden kann, muss schon ziemlich viel zusammenkommen. Zwar hat Mercedes ein gutes Auto, aber nicht eins, das um Siege fahren kann. Das wird den Briten, der ab 2025 für Ferrari an den Start gehen wird, gar nicht gefallen.

Verabschiedet sich Hamilton ohne Rennsieg zu Ferrari?

Nach dem Bahrain-GP zeigte sich der Formel-1-Star enttäuscht. „Mercedes liegt weiter hinten als gedacht. Da hast du schon Enttäuschung im Team gespürt. Ich hatte erwartet, dass wir eher mitmischen können. Es war ein hartes Rennen und ich musste mich meiner Haut erwehren“, so Hamilton.

Was sind die Probleme bei den Silberpfeilen? Mangel an Batterie-Leistung bei der Antriebseinheit, gebrochener Sitz, überhitzendes Auto. Hamilton dazu: „Eine ganze Weile lang wollte meine Batterie nicht mehr laden, und ohne die elektrische Energie konnte ich die McLaren nicht halten. Nach ungefähr zehn Runden klappte das zum Glück wieder.“

Dass es anfangs immer etwas holprig läuft, ist für viele Formel-1-Teams normal. Allerdings sollte Mercedes diese Probleme schleunigst in Griff bekommen. Im letzten Hamilton-Jahr soll schließlich noch ein Grand-Prix-Erfolg rausspringen, bevor der 39-Jährige dann in der nächsten Saison für Ferrari antreten wird.