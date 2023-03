Formel 1: Hamilton nach Abgang mit emotionalen Worten – „Stehen uns immer noch sehr nahe“

Den Start in die neue Formel-1-Saison haben sich Mercedes und Lewis Hamilton sicherlich anders vorgestellt. Nach dem schwachen Auftakt in Bahrain war beim Großen Preis in Saudi-Arabien immerhin Verbesserung zu sehen. Doch eine Nachricht schockte den Rennstall vor dem zweiten Rennen.

Denn Lewis Hamilton verkündete einen traurigen Abgang. Nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat sich der Formel-1-Rekordweltmister von einer engen wichtigen Bezugsperson getrennt. Nun äußerte sich der Brite mit ehrlichen Worten zum Abschied.

Formel 1: Hamilton mit emotionalen Worten

Vor dem zweiten Rennen in der frisch gestarteten Saison der Formel 1 verkündete Lewis Hamilton das Ende seiner Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin Angela Cullen. Für fast alle aus dem Paddock kam die Entscheidung überraschend. Die 48-Jährige war schließlich eine wichtige Bezugsperson des Piloten und kümmerte sich sieben Jahre lang rund um die Uhr um die Fitness des siebenmaligen Weltmeisters.

Über die Gründe der Trennung wurde spekuliert. Hamilton selbst wollte sich zu seiner Entscheidung nicht äußern. Der 38-Jährige antwortete auf die Frage, ob er sagen könne, warum er sich von Cullen trennte, kurz und knapp: „Nein.“ Dennoch sei das Verhältnis zwischen ihnen weiterhin intakt.

„Sie hat mich am gesamten Wochenende mit Textnachrichten unterstützt. Ich und Ange sind cool miteinander. Sie beginnt nun eine neue Phase in ihrem Leben. Wir stehen uns immer noch sehr nahe und haben uns bisher jeden Tag geschrieben. Sie unterstützt mich massiv und ich unterstütze sie massiv. […] Sie ist eine meiner engsten Freundinnen und das wird sie auch bleiben“, erklärte Hamilton.

Trennung kam laut Wolff nicht überraschend

Während die Formel 1 über die Entscheidung überrascht war, deutete sich die Trennung für Toto Wolff an. „Wir haben schon seit einiger Zeit gemerkt, dass Lewis sich nach einer Veränderung umgesehen hat“, sagte der Mercedes-Teamchef.

Wenn etwas nicht mehr funktioniere, „muss man ehrlich damit umgehen und Veränderungen umsetzen“, ließ Wolff durchblicken, dass es zumindest auf professioneller Ebene womöglich doch Risse zwischen Hamilton und Cullen gegeben haben könnte.Dennoch gibt es weiterhin Spekulationen über die Trennung. In England heißt es, dass Cullen nach den anstrengenden Jahren mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchte.

Worüber ebenfalls viel spekuliert wurde, war die Zukunft von Hamilton bei Mercedes. Schon seit Monaten kursieren Gerüchte über einen möglichen Abgang des britischen Superstars. Wolff ist in der Hinsicht „absolut guter Dinge“, dass die Zusammenarbeit über 2023 hinaus fortgesetzt wird. Er beschäftige sich zwar nicht damit, was in der „Silly Season“ der Formel 1 geredet werde, aber: „Ich weiß, wo wir mit Lewis und mit George stehen. Alles andere ist irrelevant.“