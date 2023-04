Formel 1: Hamilton packt über Trennung aus – „Unglaublich dankbar“

Diese Nachricht kam für viele aus dem Nichts: Lewis Hamilton und Angela Cullen gehen getrennte Wege. Vor dem Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gab der siebenfache Weltmeister die Trennung von seiner langjährigen Physiotherapeutin bekannt.

Angela Cullen war Lewis Hamiltons engste Vertraute in der Formel 1, war quasi bei jedem Rennwochenende wie ein Schatten des Briten und kümmerte sich darum, dass es ihm an nichts fehlte. Die Trennung hat Lewis Hamilton hart getroffen, wie er jetzt verriet.

Formel 1: Hamilton über Cullen – „Liebe sie innig“

„Es ist eine unglaublich herausfordernde Aufgabe für jeden, der diese Position innehat. Man muss viel reisen und ist viel Zeit von seiner Familie entfernt“, erklärt Hamilton bei Sky UK und sagt weiter: „Man wächst unglaublich eng zusammen. Beim Abendessen, an den Wochenenden und auf Reisen bist du normalerweise nur mit deinem Trainer oder Physio und deiner Familie zusammen. In diesem Sinne ist es unglaublich intim, und es entwickelt sich eine große Freundschaft.“

Der Brite betont: „Wir sind durch dick und dünn zusammen gegangen. Ich bin froh, dass unsere Beziehung immer noch so gut ist, wie sie ist. Ich denke, wir haben wahrscheinlich eine der längsten Beziehungen in diesem Sport, also bin ich unglaublich dankbar für sie und ich liebe sie innig.“

Angela Cullen war lange Zeit die engste Vertraute von Lewis Hamilton. Foto: IMAGO / Eibner

Kein Böses Blut

Böses Blut gibt es trotz des überraschenden Zeitpunkts offenbar nicht. „Angela lebt ihr Leben im Moment. Sie hat so viele tolle Ideen für Dinge, die sie tun möchte. Wir schreiben uns so gut wie jeden Tag. Wir gehen auch immer noch zusammen zum Fallschirmspringen, wir werden immer im Leben des anderen sein. Wir sind aneinandergebunden, egal was auch passiert“, so der 38-jährige Brite.

In der Formel 1 läuft es für Lewis Hamilton aktuell alles andere als gut. Mercedes ist weit zurück, an die Übermacht Red Bull kommt man nicht ansatzweise heran. Die Titelträume hakte Mercedes-Boss schon nach zwei Rennen in der neuen Saison ab.