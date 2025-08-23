Verwirrung um Top-Talent! Hat er keine Chance in der Formel 1?

Leonardo Fornaroli ist ein aufstrebender Rennfahrer, der trotz großer Erfolge in der Formel 3 und Formel 2 noch kein Formel-1-Cockpit in Aussicht hat. Das überrascht viele Motorsport-Fans.

Der 20-jährige Italiener gehört keiner Nachwuchsakademie an, was seine Karriere ungewöhnlich macht – und womöglich auch ein Grund dafür ist, warum er noch nicht mit einem Wechsel in die Formel 1 in Verbindung gebracht wurde. Aktuell führt er die Formel 2 und könnte diese nach der Formel 3 ebenfalls gewinnen.

Warum die Formel 1 bei Fornaroli noch zögert

Sein Teamchef James Robinson zeigt sich überrascht, dass Fornaroli noch keinen Platz in der Formel 1 hat. Gegenüber „Motorsport.com“ beschreibt Robinson seinen Schützling als fokussierten Fahrer, der sich stets auf das nächste Rennen konzentriert. Er lobt Fornarolis Entwicklung, die laut ihm stärker war als die des Vorjahresmeisters Gabriel Bortoleto, der nun in der Formel 1 im Sauber sitzt und sich dort immer besser zurechtfindet.

Fornarolis benötigte in der Formel 2 zwar Eingewöhnungszeit, dennoch überzeugte er schnell, indem er konstant gute Ergebnisse lieferte. Im Vergleich zu anderen Formel-2-Fahrern fehlt ihm zwar die Unterstützung einer Formel-1-Akademie, doch Robinson sieht in ihm großes Potenzial.

Fornarolis bisherige Karriere verlief eher unauffällig. Nach einer enttäuschenden ersten Formel-3-Saison gewann er ein Jahr später überraschend den Titel – ohne Rennsieg. Sein Triumph im Silverstone-Sprintrennen in der Formel 2 war sein erster Sieg seit der italienischen Formel 4 im Jahr 2021.

Laut Robinson ist Fornaroli ein „Moneyball-Typ“, dem spektakuläre Aktionen und Medienpräsenz fehlen. Dafür liefert er konstant Leistung und stabile Daten. Robinson bezeichnet ihn als „Deal des Jahrhunderts“ für die Formel 1.

