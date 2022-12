Formel 1: Legende über Vettel-Abschied – „Noch nie erlebt“

Am Ende der diesjährigen Formel-1-Saison hat Sebastian Vettel seinen Helm offiziell an den Nagel gehangen. Nach 15 Jahren und 299 Rennen hat der deutsche Fahrer seine Karriere beendet und wird dem Motorsport zukünftig allenfalls aus der Ferne beiwohnen.

Formel-1-Legende Hans-Joachim Stuck hat sich nun in einem Interview sehr positiv über Sebastian Vettel geäußert. Dabei hat er verraten, was ihm an dem Ex-Piloten so imponiert hat.

Formel 1: Legende spricht über Vettel-Abschied

Im Interview mit Eurosport hat sich Legende Hans-Joachim Stuck zum Abschied des deutschen Fahrers geäußert. „Obwohl er wusste, dass er in einem unterlegenen Auto fährt, hat er bis zum letzten Rennen gekämpft und gezeigt, dass er ein geiler Rennfahrer ist und Bock auf das Ganze hat“, meinte der 71-Jährige. Das hätte der Motorsport-Legende imponiert, gestand er.

„Seine Verabschiedung hat für sich gesprochen: Ich habe noch nie erlebt, dass ein Formel-1-Fahrer von seinen Kollegen so herzlich und respektvoll verabschiedet worden ist“, meinte Stuck und ergänzt: „Das zeugt davon, dass da ein ganz großer Mann abgetreten ist“.

Formel 1: Vettel hinterlässt „eine große Lücke“

Laut der Motorsport-Legende geht mit Sebastian Vettel etwas verloren in der Formel 1. „Vettel hat als viermaliger Weltmeister Außergewöhnliches geleistet. Aus deutscher Sicht hinterlässt er eine große Lücke, da kann ihn niemand ersetzen“, meint der 71-Jährige.

Sebastian Vettel sei ein Mann, „der die Formel 1 in den vergangenen Jahren mitgeprägt hat. Er war immer fair, aufrichtig und hatte natürlich großen sportlichen Erfolg“, so Stuck abschließend. Wie genau die Zukunft des viermaligen Weltmeisters aussehen wird, steht noch nicht fest. Sicher ist allerdings, dass Vettel in der kommenden Saison kein Teil der Formel 1 mehr sein wird.