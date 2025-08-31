Formel-1-Zoff vorprogrammiert? Star-Fahrer spricht Klartext

Charles Leclerc und Ferrari hatten in Ungarn eine große Chance auf das Podium in der Formel 1, doch technische Probleme machten einen Strich durch die Rechnung des Teams.

Leclerc startete von der Pole und führte das Rennen lange an, bevor er im letzten Stint sichtlich an Pace verlor. Ferrari konnte die Ursache des Performanceverlusts vor Ort nicht klären und kündigte weitere Untersuchungen an. Doch Mercedes-Pilot Russel äußerte hierfür eine Vermutung, die bei Leclerc aber auf ordentlich Gegenwind stieß.

Formel 1: Balanceprobleme bei Ferrari

George Russell äußerte einen Verdacht, der für Diskussionen sorgte: Ferrari habe das Auto zu tief eingestellt, was beim letzten Boxenstopp durch Anpassungen am Reifendruck korrigiert werden musste.

Russells Thesen stießen jedoch nicht auf Gegenliebe bei Leclerc. Der Monegasse reagierte deutlich: „Es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, was George nach dem Rennen gesagt hat. Die Situation ist deutlich komplexer, als er sie dargestellt hat, aber ich werde da nicht ins Detail gehen.“ Während Russell offen seine Meinung teilte, zog Leclerc es vor, sich bedeckt zu halten. Ferrari bestätigte lediglich, dass Setup-Anpassungen eine Rolle spielten, hielt jedoch die genauen Hintergründe geheim.

Ferrari kämpft weiter in der Formel 1

Die Anpassungen bewahrten Ferrari in Budapest möglicherweise vor einer Disqualifikation, beeinträchtigten jedoch die Leistung. Leclerc bezeichnete das Rennen als eine verpasste Gelegenheit: „Von der Pole in Ungarn zu starten, auf einer Strecke, auf der Überholen so schwierig ist, war eine riesige Gelegenheit.“

Leclerc hob hervor, dass McLaren durch ihre Stärke solche Chancen noch seltener machen wird. Dennoch bleibt er optimistisch: „Ich hoffe, dass wir noch positiv überrascht werden.“ Im Großen Preis der Niederlanden lief es für Leclerc im Qualifying allerdings nicht optimal. Nur Platz sechs für den Ferrari-Piloten, während Russel von Platz fünf aus startet. Die McLarens wiederum werden das Rennen erneut wieder anführen.

