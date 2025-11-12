Formel 1: Leclerc macht es offiziell – und lässt Fans ausflippen

Es ist wahrlich keine einfache Formel-1-Saison für Ferrari! Das Traditionsteam nimmt sich seit mehreren Jahren immer wieder viel vor, enttäuscht aber dann komplett. Charles Leclerc und Lewis Hamilton haben nur selten Grund zum Jubeln.

Dafür aber darf sich Leclerc abseits der Formel-1-Rennstrecke freuen. Der Monegasse hat nämlich eine Verkündung gemacht, die viele Fans aufhorchen lässt. Der Ferrari-Star hat sich nämlich verlobt!

Formel 1: Leclerc macht Verlobung offiziell

Auf Instagram sorgt der Formel-1-Pilot zunächst für Aufregung, als er schreibt: „Mr². & Mrs. Leclerc.“ Schnell wird klar: Geheiratet hat er noch nicht, aber die Verlobung ist offiziell. Auf mehreren Fotos zeigt Leclerc seine Verlobte Alexandra Saint Mleux – und natürlich Hund Leo.

Auch interessant: Formel-1-Ausstellung in Oberhausen: Bei diesem Anblick verschlägt es mir die Sprache

Das Trio strahlt vor Glück. Nach dem Antrag teilt Charles liebevolle Aufnahmen, auf denen der kleine Dackel eine goldene Plakette trägt. Darauf steht: „Dad wants to marry you!“ („Papa will dich heiraten!“). Sein Vierbeiner spielte also eine große Rolle beim Antrag.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den Bildern ist auch der funkelnde Diamantring zu sehen, den seine Verlobte Alexandra nun mit Stolz überall im Paddock zeigen wird. Seit 2023 sind die beiden ein Paar, lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und sind oft auch bei anderen Veranstaltungen gemeinsam zu sehen.

Pech im Spiel, Glück in der Liebe

Unter dem Instagram-Beitrag von Leclerc gibt es nach nicht einmal 12 Stunden schon mehr als 80.000 Kommentare – darunter auch von einigen Formel-1-Piloten. Sein ehemaliger Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz gratuliert ihm genauso wie Oscar Piastri. Max Verstappen und einige andere Fahrer haben den Beitrag geliket.

Die Fans in den Kommentaren gratulieren fleißig und sind von der plötzlichen Verkündung der Verlobung überrascht. „Was? Was passiert hier? OMG. Ich freue mich so sehr für euch beide“, „Ich heule! Es ist alles so perfekt. Ihr zwei verdient nur das Beste“ und „Ich kann es nicht glauben. Das ist die schönste Nachricht in diesem Jahr“, heißt es unter anderem.

Mehr Nachrichten für dich:

Während es für den monegassischen Star-Piloten in der Formel 1 also nicht so optimal läuft, hat er privat dafür Grund zum Feiern. Mit seiner Verlobten Alexandra kann Leclerc dann 2026 wieder voll angreifen.