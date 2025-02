Formel 1: Kurz vor dem Saisonstart – Leclerc mit großer Verkündung

Wenn die neue Formel-1-Saison bald beginnt, werden viele Blicke auf Ferrari gerichtet sein! Mit Superstar Lewis Hamilton hat das Traditionsteam nämlich einen siebenfachen Weltmeister bekommen. Wie wird sich nun Charles Leclerc schlagen? Der Monegasse hatte zuvor mit Sebastian Vettel und Carlos Sainz schon zwei gute Teamkollegen „besiegt“.

Aber bei Leclerc dreht sich nicht alles um die Formel 1. Der Ferrari-Star hat auch noch eine andere Leidenschaft, die vielen Fans ebenfalls bekannt ist. Vor dem Saisonstart der Motorsport-Königsklasse hat er jetzt große Neuigkeiten verkündet.

Formel 1: Leclerc verkündet es vor Saisonstart

Was ist, wenn er irgendwann seine Formel-1-Karriere beendet? Dann hätte Charles Leclerc auf jeden Fall noch die Möglichkeit, woanders auf sich aufmerksam zu machen – was er schon jetzt macht. So hat der monegassische Pilot in der Vergangenheit die eine oder andere Klavier-Komposition veröffentlicht und damit auch große Erfolge auf Spotify oder iTunes gefeiert.

Auch interessant: Formel 1: Heftiger Konflikt! Spektakuläre Rückkehr droht zu platzen

Vor dem Start der neuen Saison hat Leclerc nun unerwartet zwei weitere Songs veröffentlicht. Die neuen Songs des achtfachen Grand-Prix-Siegers tragen die Titel „MC24“ und „SIN24“.

Mittlerweile sind es neun Songs, die auf verschiedenen Plattformen gestreamt werden können. Seine ersten drei hießen „AUS23“, „MIA23“ und „MON23“, was sich wahrscheinlich auf die Grands Prix von Australien, Miami und Monaco bezieht.

Millionenfache Streams

Leclerc, der 2023 mit den Klavier-Kompositionen begann, veröffentlichte im vergangenen Jahr eine EP mit der französischen Pianistin Sofiane Pamart mit dem Titel „Dreamers“. Und der Formel-1-Star hat damit auch Erfolg. Auf der ganzen Welt wurde die Musik des Monegassen schon mehr als 50 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Mit seinen neuen Songs wird sich diese Zahl zweifellos noch erhöhen.

Mehr Nachrichten für dich:

Eine schöne Nebenbeschäftigung also, falls es in der Formel 1 gerade mal nicht so läuft. Im vergangenen Jahr konnte Leclerc einige Siege einfahren. Für 2025 wird er mit Lewis Hamilton nun einen schwierigen Teamkollegen haben, den er wie Sebastian Vettel und Carlos Sainz ebenfalls besiegen möchte.