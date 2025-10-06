Formel-1-Fahrer vor dem Aus? Red-Bull-Entscheidung steht unmittelbar bevor

Es sollte sein ganz großer Durchbruch in der Formel 1 werden – stattdessen begann die Saison mit einem Albtraum. Seine ersten beiden Rennen im Red Bull setzte Liam Lawson in den Sand, dann wurde er schon wieder degradiert ins Farmteam Racing Bulls.

Lawson schluckte die bittere Pille und macht nun das Beste draus. Im Racing Bull hat er sich gefangen, liefert gute Auftritte in der Formel 1, holt Punkte. Doch nun muss er erneut zittern – denn die nächste große Entscheidung bei Red Bull steht an. Und dabei ist alles möglich.

Formel 1: Red-Bull-Entscheidung steht bevor

Nach starken ersten F1-Auftritten im Tochterteam war Liam Lawson für 2025 ins Weltmeister-Team von Max Verstappen befördert worden. Doch es blieb ein kurzer Gastauftritt, denn in Windeseile wurde er wieder aus dem Cockpit geschmissen. Zu Unrecht, wie sich anschließend zeigte, denn sein Nachfolger Yuki Tsunoda hatte (mindestens) genauso große Probleme. Das Auto scheint aktuell nur für Superstar Verstappen zu händeln.

Lawson blieb keine Wahl, er musste zurück zu den Racing Bulls. Es brauchte eine Zeit, bis er sich dort von der fetten Enttäuschung erholte und fing. Inzwischen aber hat er den Turnaround geschafft. „Die Mitte der Saison, wahrscheinlich um Österreich herum, war, was die Ergebnisse angeht, der Wendepunkt“, sagte er jüngst. „In letzter Zeit hat es Klick gemacht.“ In Monaco gab es endlich die ersten Punkte, danach war der Bann gebrochen und inzwischen hat er immerhin schon 30 Punkte auf dem Konto, klopft an die Tür zur oberen Tabellenhälfte.

Lawson muss liefern und zittern

Doch das Zittern hat noch kein Ende. Zeitnah will Red Bull seine Entscheidungen für die Cockpits in 2026 verkünden. Für die vier Plätze in den beiden Rennställen hat nur einer eine Garantie: Max Verstappen. Tsunoda, Lawson und Isack Hadjar kämpfen um die weiteren Cockpits und kriegen durch Talent Arvin Lindblad Druck von hinten. Für Lawson scheint dabei noch alles drin.

Eine Rückkehr in den Red Bull scheint zwar unwahrscheinlich, ist angesichts seiner starken Formverbesserung aber nicht mehr ausgeschlossen. Aktuell scheint hier aber Rookie-Kollege Hadjar die Nase vorn zu haben. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, dass Lawson gar keinen Platz bekommt und ganz aus der Formel 1 fliegt.

Der Neuseeländer muss zittern und liefern. Noch im Oktober, so kündigte Helmut Marko bei „Sky“ an, werde die Entscheidung fallen. „Wir befinden uns in einem Programm, das unter sehr hohem Druck steht. Das war schon immer so und dieser Druck wird das ganze Jahr über bestehen bleiben, bis eine Entscheidung fällt“, sagte Lawson.