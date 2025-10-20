Nach Formel-1-Aus: Ehemaliger Flop-Fahrer mit Mega-Überraschung

Nach seinem Formel-1-Aus Ende 2022 war es still um Nicholas Latifi geworden. Jetzt meldet sich der Kanadier zurück – mit einer Überraschung. Der 30-Jährige verkündete stolz auf Instagram, dass er erfolgreich seinen MBA an der renommierten London Business School abgeschlossen hat. Lewis Hamilton gratulierte sofort.
Formel 1: Latifi mit Mega-Neuigkeiten
„Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal etwas gepostet habe“, schrieb Latifi in seinem ersten öffentlichen Statement seit seinem Abschied aus der Motorsport-Königsklasse. Er erklärte: „Ich wollte mir bewusst Zeit nehmen, um mich voll auf mein MBA-Studium an der London Business School zu konzentrieren.“ Seine harte Arbeit trug Früchte: Vor wenigen Monaten hielt Latifi sein Abschlusszeugnis in der Hand.
Die Formel-1-Community ließ es sich nicht nehmen, dem Ex-Williams-Piloten zu gratulieren. Superstar Lewis Hamilton und Mercedes-Talent George Russell schickten dem frisch gebackenen Akademiker ihre besten Wünsche. Latifi blickt ebenso stolz wie dankbar auf die letzten zwei Jahre zurück: „Voller Lernen, Wachstum, neuer Erfahrungen und Erinnerungen, die ich immer in mir tragen werde.“
Vom Cockpit ins Klassenzimmer
Dabei war der Start ins Studium für Latifi alles andere als leicht: „Anfangs war ich nervös“, gestand er. Doch die herzliche Aufnahme durch die LBS-Community gab ihm schnell Selbstvertrauen. Aus dieser Zeit nimmt er nicht nur Wissen, sondern auch enge Freundschaften mit, die „ein Leben lang halten werden“.
Seine Motorsport-Karriere begann Latifi, wie so viele, im Kartsport. Über die Formel 3 und sechs Jahre in der Formel 2 gelang ihm 2020 der Einstieg in die Formel 1. Im Williams-Team fuhr er drei Saisons, sammelte neun WM-Punkte und erreichte 2021 mit Platz 17 sein bestes Ergebnis. Nach seinem Ausstieg 2023 zog er sich überraschend komplett aus dem Rennsport zurück.
Wie es nun für Latifi weitergeht, bleibt vorerst ein Rätsel. „Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt. Mehr dazu bald!“ kündigte er an. Eins ist sicher: Der ehemalige Formel-1-Pilot hat bewiesen, dass er nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Klassenzimmer eine starke Leistung abliefern kann.
