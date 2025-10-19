Nach Formel-1-Aus: Ehemaliger Flop-Fahrer mit Mega-Überraschung

Nach seinem Formel-1-Aus Ende 2022 war es still um Nicholas Latifi geworden. Jetzt meldet sich der Kanadier zurück – mit einer Überraschung. Der 30-Jährige verkündete stolz auf Instagram, dass er erfolgreich seinen MBA an der renommierten London Business School abgeschlossen hat. Lewis Hamilton gratulierte sofort.

Formel 1: Latifi mit Mega-Neuigkeiten

„Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal etwas gepostet habe“, schrieb Latifi in seinem ersten öffentlichen Statement seit seinem Abschied aus der Motorsport-Königsklasse. Er erklärte: „Ich wollte mir bewusst Zeit nehmen, um mich voll auf mein MBA-Studium an der London Business School zu konzentrieren.“ Seine harte Arbeit trug Früchte: Vor wenigen Monaten hielt Latifi sein Abschlusszeugnis in der Hand.

Auch interessant: Fassungslosigkeit in der Formel 1: Beim USA-GP passiert es wirklich

Die Formel-1-Community ließ es sich nicht nehmen, dem Ex-Williams-Piloten zu gratulieren. Superstar Lewis Hamilton und Mercedes-Talent George Russell schickten dem frisch gebackenen Akademiker ihre besten Wünsche. Latifi blickt ebenso stolz wie dankbar auf die letzten zwei Jahre zurück: „Voller Lernen, Wachstum, neuer Erfahrungen und Erinnerungen, die ich immer in mir tragen werde.“

Vom Cockpit ins Klassenzimmer

Dabei war der Start ins Studium für Latifi alles andere als leicht: „Anfangs war ich nervös“, gestand er. Doch die herzliche Aufnahme durch die LBS-Community gab ihm schnell Selbstvertrauen. Aus dieser Zeit nimmt er nicht nur Wissen, sondern auch enge Freundschaften mit, die „ein Leben lang halten werden“.

Seine Motorsport-Karriere begann Latifi, wie so viele, im Kartsport. Über die Formel 3 und sechs Jahre in der Formel 2 gelang ihm 2020 der Einstieg in die Formel 1. Im Williams-Team fuhr er drei Saisons, sammelte neun WM-Punkte und erreichte 2021 mit Platz 17 sein bestes Ergebnis. Nach seinem Ausstieg 2023 zog er sich überraschend komplett aus dem Rennsport zurück.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie es nun für Latifi weitergeht, bleibt vorerst ein Rätsel. „Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt. Mehr dazu bald!“ kündigte er an. Eins ist sicher: Der ehemalige Formel-1-Pilot hat bewiesen, dass er nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Klassenzimmer eine starke Leistung abliefern kann.