Formel 1 macht es offiziell – bittere Pille für Fans aus Deutschland

Da müssen sich selbst die hartgesottenen Motorsportfans zweimal überlegen, ob sie wirklich einschalten! Die neue Formel-1-Saison wirft ihre Schatten voraus. In wenigen Wochen heizen die Autos bei den Wintertests erstmals wieder über den Asphalt.

Für Spannung sorgen in diesem Jahr wie immer nicht nur Hochgeschwindigkeits-Rennstrecken, sondern auch Stadtkurse. Auch in Las Vegas ist die Formel 1 wieder zu Gast. Doch für deutsche Fans gibt es schlechte Neuigkeiten.

Formel 1 setzt Uhrzeiten fest

Wie schon in der vergangenen Saison sollen in diesem Jahr 24 Rennen stattfinden. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass der Rennkalender nicht noch weiter expandiert. Für Fahrer und Teammitglieder ist die Belastung ohnehin schon groß genug.

+++ Teamchef deutet Fahrer-Wechsel an! Passiert es schon kurz nach Saison-Start? +++

Wer gern langfristig plant und wissen will, an welchen Sonntagen er in diesem Jahr, um wie viel Uhr auf gar keinen Fall Zeit hat, für den hat die Formel 1 jetzt wichtige Informationen parat. Die Rennserie veröffentlichte die zeitgenauen Ansetzungen sämtlicher Wochenenden. 23 von 24 Rennen finden zur gleichen Uhrzeit wie im vergangenen Jahr. Einzig Las Vegas bildete eine Ausnahme.

Rennen in den frühen Morgenstunden

Für den Grand Prix in der Zockermetropole entschied man sich, die Startzeit um rund zwei Stunden vorzuverlegen. Damit gehen die Ampeln in diesem Jahr um 20 Uhr Ortszeit aus. Fans in Europa und damit natürlich auch in Deutschland erwartet ein Rennen in aller Herrgottsfrühe.

Statt wie bisher immerhin bis 7 Uhr schlafen zu können, müsste man in diesem Jahr schon um 5 Uhr morgens wach sein, um den Start zu erleben. An einem Sonntag wohlgemerkt. Von wochenendlicher Erholung kann da keine Rede mehr sein.

Formel 1: Ganzes Programm verschoben

Damit verschieben sich auch die Uhrzeiten für die Trainings-Sessions sowie das Qualifying. Grund dafür waren viele Beschwerden in der Vergangenheit. Der ursprüngliche Zeitplan war für die Fahrer und Mechaniker eine große Belastung, weil das 2. Freie Training beispielsweise erst um Mitternacht begann.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

„Diese Anpassung basiert auf dem Feedback, den Erkenntnissen und den Erfahrungen aus den ersten beiden Rennen und bietet den Fans mehr Möglichkeiten, den Ort zu erkunden und mit mehr Fans in den USA in Kontakt zu treten“, heißt es vom Veranstalter des Formel-1-Rennens.