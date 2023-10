Formel 1: Las Vegas-GP sorgt weiter für Ärger – jetzt gehen auch die Fans auf die Barrikaden

Mit dem Las Vegas-GP erreicht die Expansion der Formel 1 eine neue Dimension. Für die über 300 km/h schnellen Boliden geht es mitten über den legendären Las Vegas Strip an den Lichtern der Casinos und Hotels vorbei.

Es soll ein echtes Highlight werden, doch schon vorab sorgt der Las Vegas-GP in der Formel 1 für Sorgenfalten. Die Teams sorgen sich wegen der kalten Temperaturen im November in Nevada und jetzt gehen auch noch die Fans wegen der Startzeit auf die Barrikaden.

Formel 1: Las Vegas-GP sorgt für Ärger bei den Fans

Die USA ist der neue heiße Markt für die Formel 1. Durch die Netflix-Serie „Drive to Survive” sind die Zuschauerzahlen in Übersee massiv gestiegen. Die Folge: Nach dem USA-GP in Austin und dem Miami-GP gibt es 2023 sogar noch ein drittes Rennen in den USA in der Stadt des Glückspiels.

Ende November steigt der Las Vegas-GP, schon jetzt haben die Veranstalter die Startzeiten bekannt gegeben und das sorgt für großen Ärger bei den Fans – vor allem in den USA. Gestartet wird das Rennen nämlich Samstagsabends um 22 Uhr Ortszeit.

F1-Fans sauer: „Schrecklicher Zeitplan“

Für den Großteil der USA bedeutet das, dass das Rennen mitten in der Nacht startet. An der Ostküste beispielsweise ist der Start erst um 1 Uhr nachts. Zuschauerfreundliche Startzeiten sehen anders aus. Und das regt die Fans in den USA mächtig auf. „Schrecklicher Zeitplan“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren oder ein anderer Fan meint: „Sie wollten eine höhere Zuschauerzahl in den USA, aber an der Ostküste wird niemand bis 1 Uhr morgens aufbleiben, um sich das anzusehen.“

Startzeiten des Las Vegas-GP

Las Vegas: 22 Uhr

Dallas: 0 Uhr

Miami: 1 Uhr

London: 6 Uhr

Berlin: 7 Uhr

Shanghai: 13 Uhr

Sydney: 16 Uhr

Große Profiteur der verrückten Startzeiten des Las Vegas-GP sind im übrigen Asien und Ozeanien. Australien beispielsweise kann endlich mal ein Rennen zur besten Sendezeit am Sonntag sehen. Für sie ist es ein Glücksfall.

Für deutsche Anhänger ist die Startzeit zwar nicht ganz optimal. Es geht los am Sonntagmorgen um 7 Uhr. Wer ausschlafen will, wird das Formel-1-Spektakel in Las Vegas verpassen.

Zeitplan Las Vegas-GP – deutscher Zeit

Freies Training: Freitag, 5.30 Uhr

Freies Training: Freitag, 9 Uhr

Freies Training: Samstag, 5.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 9 Uhr

Rennen: Sonntag, 7 Uhr

Diese Startzeit sind deutsche Formel-1-Fans aber schon gewohnt. Beim Japan-GP oder beim Australien-GP müssen die Bewunderer der schnellen Autos ebenfalls früh aufstehen.