Hammer in der Formel 1? Norris spricht Verstappen-Klartext – „Ziemlich dumm“

Das war eine Machtdemonstration in der Formel 1! Lando Norris sorgte beim Großen Preis der Niederlande für einen Knall und ließ Red Bull und Max Verstappen komplett verzweifeln. Der dreifache Weltmeister hatte gar keine Chance, obwohl er sogar einige Runden die Führung übernommen hatte.

Am Ende waren es 23 Sekunden Vorsprung auf Verstappen. Muss der Niederländer jetzt um seinen vierten Formel-1-Titel zittern? Der Rückstand schrumpft nämlich immer mehr. Norris äußerte sich nach dem Rennen zu einem möglichen WM-Kampf.

Formel 1: Norris spricht Verstappen-Klartext

Wer hätte das vor der Formel-1-Saison gedacht? Ein Max Verstappen, der die Motorsport-Königsklasse über Jahre dominierte, wird plötzlich selbst dominiert. Lando Norris und McLaren sorgen derzeit für großes Staunen. Für den Briten war es der zweite Sieg.

Der Vorsprung von Red Bull in beiden Weltmeisterschaften in der Formel 1 schmilzt gewaltig. Neun Rennen vor dem Ende hat Verstappen „nur“ noch 70 Punkte mehr als Norris. In der Konstrukteurswertung sind es sogar nur noch 30 Zähler, die McLaren auf das österreichische Team aufholen muss.

Da ist es kein Wunder, dass es jetzt auch große Hoffnungen auf einen spannenden WM-Kampf gibt. Doch Norris blockt direkt ab. „Ich habe seit dem ersten Rennen des Jahres um die Meisterschaft gekämpft. Es gibt keine plötzliche Entscheidung, dass ich es jetzt besser machen muss. Ich habe das ganze Jahr über hart gearbeitet. Ich liege immer noch 70 Punkte hinter Max. Also ist es ziemlich dumm, im Moment an irgendetwas zu denken“, sagte er nach dem Zandvoort-GP.

„Es hat keinen Sinn, an den Rest zu denken“

Dass Norris im Kampf um die Weltmeisterschaft öffentlich auf die Bremse drückt, ist kein Wunder. Der Formel-1-Star will sich keinen unnötigen Druck machen und – wie man es im Fußball schon sagt – vom Wochenende zu Wochenende schauen. „Ich mache so weiter, wie ich es jetzt tue. Denn es hat keinen Sinn, an den Rest zu denken. Das ist mir im Moment egal. Ich konzentriere mich einfach auf ein Rennen nach dem anderen. Es ist also keine Frage, die ich mir jedes Wochenende stellen muss“, so Norris.

Verstappen war über die gesamte Saison bislang viel konstanter als Norris. Sieben Rennen konnte der Niederländer gewinnen, auch wenn der letzte Erfolg schon sechs Grands Prix zurückliegt. Sollte Norris die 70 Punkte tatsächlich noch aufholen, müsste er alle Rennen gewinnen und Verstappen viel liegen lassen.