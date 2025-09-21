Formel 1: Norris nutzt Piastri-Patzer nicht! McLaren lässt ihn bei DIESER Szene im Stich

Was für ein irres Spektakel! Der Große Preis von Aserbaidschan zeigt einmal mehr, dass Stadtkurse in der Formel 1 nicht immer nur zäh und langweilig sein müssen. Über das ganze Wochenende hinweg krachte es in den engen Kurven Bakus.

Beim Rennen am Sonntag (21. September) natürlich DIE Szene: Oscar Piastri setzt sein Auto schon in Runde 1 in die Wand (hier erfährst du alles darüber). Die große Chance für WM-Konkurrent und Teamkollege Lando Norris ordentlich Punkte gutzumachen. Doch wegen einer entscheidenden Szene kommt alles anders.

Formel 1: Mega-Chance liegen gelassen

31 Punkte Rückstand hatte Norris in der WM-Wertung auf Piastri vor der Reise nach Aserbaidschan gehabt. Nach dem Ausscheiden des Australiers in der ersten Runde lag die Chance, nah an den Kollegen heranzukommen, also auf dem Silbertablett. Doch wirklich glücklich wurde Norris nicht – aus zwei Gründen.

Da war zum einen die schwache Qualifikation. Norris selbst war nur als Siebter ins Rennen gegangen. Dadurch hing er im Verkehr fest, während vorne Max Verstappen, George Russell und Carlos Sainz davon ziehen konnten. Doch auch der eigene Rennstall bereitete dem Formel-1-Piloten Kummer.

In Runde 38 kam Norris an die Box, um sich neue Reifen zu holen. Mit einem guten Stopp wäre er vor Charles Leclerc rausgekommen. Doch weil es vorne rechts am Reifen hakte, stand Norris rund vier Sekunden still und verlor wichtige Zeit. Leclerc blieb so vor ihm auf der Strecke.

Norris macht kaum Punkte gut

Statt nach dem Boxenstopp direkt Liam Lawson und Yuki Tsunoda auf den Plätzen fünf und sechs attackieren zu können, musste sich Norris also erstmal den siebten Platz zurückholen. Als dies gelungen war, blieb keine große Zeit mehr, um auch noch den Red Bull respektive Racing Bull einzuholen.

Somit fuhr er etwas über einer Sekunde hinter Lawson und Tsunoda als Siebter über die Ziellinie und heimste lediglich sechs WM-Punkte statt möglicherweise zehn ein. In der Gesamtwertung liegt er damit rund 25 Punkte hinter Piastri. Bei dem engen WM-Kampf in dieser Formel-1-Saison könnte es auf jeden Punkt ankommen. Doch McLarens Boxencrew ließ Norris an diesem Wochenende im Stich – wie auch schon in Monza.