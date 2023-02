Formel 1: Start-Desaster droht – Horror-Gerüchte machen die Runde

Auwei, erwischt es Aston Martin etwa schon wieder? Der britische Rennstall will endlich Zählbares holen. Dafür hat man sich prominente Verstärkung geholt: Fernando Alonso ersetzt Sebastian Vettel, der die Formel 1 verlassen hat.

Weiterhin Teil des Teams ist Lance Stroll, Sohn von Eigentümer Lawrence. Doch ihm steht zum Start ein Desaster bevor. Stroll, vor Kurzem in einen Fahrrad-Unfall verwickelt, droht den Saison-Auftakt der Formel 1 zu verpassen.

Formel 1: Wie lange fehlt Stroll?

Bereits an den derzeit stattfindenden Wintertests kann der Kanadier nicht teilnehmen. Während seiner Vorbereitung in Spanien zog er sich bei einem Fahrrad-Unfall eine Verletzung zu. Mehr gab sein Rennstall zu dem Zwischenfall nicht bekannt.

Jedoch beteuerte man bei Aston Martin, dass man sehr darauf hoffe, Stroll beim ersten Rennen am 5. März wieder im Cockpit zu haben. Derzeit scheint es allerdings in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Gerüchte, dass Stroll beim ersten Formel-1-Rennen des Jahres ausfallen wird, machen die Runde.

Gerüchte im Paddock

So stellt es jedenfalls der für gewöhnlich gut informierte Motorsport- und Formel-1-Journalist Albert Fabrega dar. „Mehrere Gerüchte im Fahrerlager besagen, dass Stroll für den GP von Bahrain nicht fit sein wird“, twitterte der Spanier am Freitag, dem zweiten von drei Testtagen.

Weiterhin unklar ist derzeit, was genau sich der Teamkollege von Fernando Alonso zugezogen hat, dass er in knapp einer Woche ausfallen könnte. Von unterschiedlichen Seiten ist zu hören, dass er sich wohl beide Handgelenke gebrochen haben soll. Für einen Motorsport-Piloten der schiere Horror. Gesichert ist diese Information aber nicht.

Formel 1: Wieder fällt ein Fahrer aus

Sollte sich der Verdacht allerdings bestätigen, dürfte Stroll nicht nur für das erste Rennen ausfallen. Für Aston Martin käme es einem Start-Desaster gleich, dass man bereits in der letzten Saison durchmachen musste.

Damals fiel Sebastian Vettel mit Corona vorübergehend aus. Schnell musste Ersatz her. Diesen fand man in Nico Hülkenberg. Da dieser nun aber wieder einen festen Platz in der Formel 1 hat, dürfte statt Stroll wohl Ersatzfahrer und F2-Champ Felipe Drugovic an den Start gehen.