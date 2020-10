Formel 1: Unglaublich! Fahrer hatte Corona und niemand wusste Bescheid

Das ist ein Ding! Die Formel 1 tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Rennen in diesem Jahr vonstatten gehen können. Für alle Beteiligten herrschen strikte Regeln, um Corona-Erkrankungen und deren Ausbreitung zu verhindern.

Doch jetzt kommt heraus, dass ein Fahrer der Formel 1 zuletzt an Covid-19 erkrankt war, aber niemand Bescheid wusste. Die Erklärungen von Fahrer und Rennleitung werfen Fragen auf.

Formel 1: Stroll meldet sich nach verpasstem Rennen zu Wort

Das Rennen am Nürburgring vor anderthalb Wochen verpasste Racing-Point Pilot Lance Stroll wegen Unwohlsein. Nur durch sein Fehlen im Qualifying und im Rennen kam Nico Hülkenberg als Ersatzfahrer zu seinem dritten Einsatz in diesem Jahr.

Stroll gibt zu, dass er an Corona erkrankt war. Foto: imago images/Nordphoto

Nun wird allerdings der wahre Grund für Strolls Fehlen bekannt. Wie der Kanadier auf seinen Kanälen selbst mitteilte, sei er an Corona erkrankt! Vor dem Rennwochenende sei er negativ getestet worden und dementsprechend regulär in die Eifel gereist, berichtet Stroll.

Am Samstagmorgen jedoch habe er sich unwohl gefühlt und Magenprobleme gehabt. „Ich habe die Protokolle der FIA befolgt, mich in meinem Motorhome isoliert und das Fahrerlager nicht wieder betreten. Ich war nicht fit genug, um zu fahren, also bin ich Sonntagmorgen nach Hause geflogen“, schreibt er weiter.

+++ Formel 1: Charles Leclerc trifft Schock-Aussage über Ferrari-Zukunft +++

Weil es ihm aber auch am Sonntagabend nicht besser ging, habe er einen Corona-Test machen lassen, welcher positiv ausfiel. Daraufhin habe er die folgenden Tage in Selbstisolation verbracht. Für den kommenden Grand-Prix in Portugal sei er aber fit und bereits negativ getestet.

Unterschiedliche Darstellungen

Klingt zunächst so, als habe Stroll alle Regeln eingehalten und niemanden in Gefahr gebracht. Das Problem an der Sache sind jedoch die unterschiedlichen Darstellungen des Fahrers und der FIA. Während Stroll davon spricht, erst nach seiner Abreise getestet worden zu sein, hatte Rennleiter Michael Masi nach dem Rennen gesagt, Stroll sei bereits am Sonntagmorgen getestet worden.

---------------------

Weitere Nachrichten aus der Formel 1:

Formel 1: Ferrari-Krise immer schlimmer – jetzt droht sogar DAS!

Formel 1: Schumacher zu Haas? SEINE Aussage lässt hoffen – „Wäre bestimmt nicht dagegen“

Formel 1: Ist Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert? Teamchef stärkt Vettel den Rücken und kritisiert Ferrari

------------------

Auch sein Team hatte stets davon gesprochen, dass der 21-Jährige nicht an Corona erkrankt sei. Dies stellt sich nun als falsch heraus. Wusste es Racing-Point nicht besser, oder wollte man die Situation herunterspielen?

Ab Donnerstag verweilen Fahrer und Teams in Portugal, um sich auf das kommende Rennen vorzubereiten. Die Corona-Erkrankung Strolls wird sicherlich eines der Gesprächsthemen sein. (mh)