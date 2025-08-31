Formel 1: Star-Pilot erlebt kompletten Horror – muss sein Team reagieren?

Die Formel 1 ist zurück! Beim Grand Prix in Zandvoort (31. August) werden die Augen der Fans auf die Spitze des Feldes gerichtet sein. Dort liefern sich die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri ein Kopf-an-Kopf-Duell um die WM-Krone.

Doch auch im Mittelfeld liefern sich gleich mehrere Teams einen spannenden Kampf um den Titel „Best of the Rest“. Mit dabei ist auch in diesem Jahr Aston Martin, die zuletzt wieder mächtig Punkte einsammeln konnten. In Zandvoort wird jedoch ein großes Problem deutlich. Muss dieser Fahrer um seinen Platz in der Formel 1 fürchten?

Formel 1: Stroll im Abwärtstrend

Dass Lance Stroll nicht unbedingt wegen seines fahrerischen Talents in der Formel 1 ist, dürfte bekannt sein. Der Kanadier ist der Sohn von Aston Martins Teambesitzer Lawrence Stroll. Dass der Milliardär seinen eigenen Sohn aus dem Cockpit schmeißt, scheint unmöglich. Und dennoch müsste sich das Team angesichts Strolls jüngster Leistungen so seine Gedanken machen.

Denn nach 14 Rennen hat Stroll zwar genauso viele WM-Punkte auf dem Konto wie Teamkollege Fernando Alonso, allerdings zeigte der Trend zuletzt klar Richtung Alonso, der an fünf der letzten sechs Rennwochenenden Punkte holen konnte. Zum Vergleich: Stroll gelang das im selben Zeitraum nur zweimal.

Crash in Zandvoort

Der traurige Höhepunkt folgte nun in Zandvoort, als Stroll sowohl im Training als auch im Qualifying crashte. In der Führungsetage eines jeden Formel-1-Teams müssten da doch eigentlich die Alarmglocken angehen. Eine solche Leistung gilt eigentlich als inakzeptabel.

Bei Aston Martin ticken die Uhren jedoch ein wenig anders. Dort scheint die Familienzugehörigkeit von Lance Stroll über seiner fahrerischen Leistung auf dem Grid zu stehen. Und so dürfte auch der zum Saisonende auslaufende Vertrag des Kanadiers zeitnah verlängert werden.