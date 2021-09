Formel 1-Star verkündet Karriereende – „Keine einfache Entscheidung“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 verliert eine Rennlegende!

Ein Formel-1-Star verkündet sein Karriereende! Foto: IMAGO / Independent Photo Agency

Lange hatte es sich angedeutet und jetzt machte es der Formel-1-Star offiziell.

Formel 1-Star verkündet Karriereende

„Das war's. Dies wird meine letzte Saison in der Formel 1 sein. Es ist eine Entscheidung, die ich im letzten Winter getroffen habe. Es war keine leichte Entscheidung, aber nach dieser Saison ist es Zeit für etwas Neues“, verkündet Formel-1-Ikone Kimi Räikkönen auf Instagram.

Räikkönen, der unter anderem für McLaren und Ferrari fuhr und aktuell bei Alfa Romeo unter Vertrag steht, hört damit nach 20 Jahren in der Formel 1 auf.

„Auch wenn die Saison noch läuft, möchte ich mich bei meiner Familie, all meinen Teams, allen, die an meiner Rennfahrerkarriere beteiligt waren, und vor allem bei all den großartigen Fans bedanken, die mich die ganze Zeit über angefeuert haben.“

Räikkönen: „Es gibt noch viel mehr im Leben“

Als Räikkönen in Australien am 4. März 2001 das erste Mal in einem F1-Auto an den Start ging, kämpfte er mit Legenden wie Michael Schumacher, Mika Häkkinen oder Jacques Villeneuve um Punkte.

-------------------------------------

Diese Fahrer sind für 2022 in der Formel 1 bestätigt:

Mercedes: Hamilton/?

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/?

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

AlphaTauri: ?

Alfa Romeo: ?

Haas: Mazepin/?

Williams: Latifi/?

------------------------------------

341 Grand Prix später sitzt der Finne immer noch im Rennwagen und fährt auf der Strecke mittlerweile unter anderem gegen den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher.

„Die Formel 1 mag für mich zu Ende sein, aber es gibt noch viel mehr im Leben, das ich erleben und genießen möchte. Wir sehen uns nach all dem hier“, schreibt der Finne bei Instagram.

--------------------------------------

Mit 21 Siegen (im Alfa Romeo wird mutmaßlich keiner mehr dazu kommen) und dem Weltmeistertitel von 2007 geht es für die Formel 1-Legende in den Ruhestand.