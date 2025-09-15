Formel 1 in großer Sorge! Rennen vor Absage?

Ein israelischer Luftangriff in Doha hat international und in der Formel 1 Besorgnis ausgelöst. Katar, Gastgeber des Großen Preises der Formel 1, steht im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Ziel des Angriffs war ein Treffen hochrangiger Hamas-Mitglieder, die über einen Waffenstillstand debattierten. Das katarische Außenministerium meldete sechs Todesopfer. In der Formel 1 sorgt der Vorfall für Diskussionen.

Internationale Kritik und Formel-1-Sorge

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisierten Israel scharf. Doch nicht nur die Politik ist in Alarmbereitschaft – auch der Sport. F1-CEO Stefano Domenicali erklärte, die Formel 1 beobachte „die Lage in Doha sehr genau“. Eine Absage stehe jedoch noch nicht zur Debatte.

Auch interessant: Wendepunkt im WM-Kampf? Formel-1-Experte äußert üblen Verdacht

Der Austragungsort, der Lusail International Circuit, liegt nur wenige Kilometer vom Zielgebiet des Angriffs entfernt. Sicherheitsbedenken überschatten nun die Vorbereitungen für den Grand Prix in Katar am 30. November. Domenicali hofft, dass die Formel 1 „als globaler Sport positive Impulse in die Region bringen kann“. Doch die zunehmende Spannungsverschärfung könnte das Sicherheitskonzept gefährden.

Ähnlicher Vorfall in 2011

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Formel 1 ein Rennen im arabischen Raum absagen müsste. Bereits 2011 fiel der Saisonauftakt in Bahrain den politischen Unruhen zum Opfer. Sicherheitsgarantien waren damals unmöglich. Der Lusail International Circuit war im vergangenen Jahr Schauplatz des Rennens, bei dem Max Verstappen triumphierte.

Mehr Nachrichten für Dich:

Es bleibt abzuwarten, ob der bei den Fans nicht gerade beliebte Grand Prix in diesem Jahr stattfindet. Sollte das Rennwochenende jedoch tatsächlich abgesagt werden, könnten neue Diskussionen um einen etwaigen Ersatz-GP lostreten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.