Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker: Nach Regenchaos – Mick Schumacher hofft auf Historisches

Montreal. In der Formel 1 steht an diesem Wochenende (17. - 19. Juni) der Kanada-GP an.

Am Samstag gab es im Qualifying einige große Überraschungen: Fernando Alonso fuhr auf Startplatz zwei, Mick Schumacher beginnt das Rennen an Position sechs und könnte beim Kanada-GP seine ersten Punkte in der Formel 1 einfahren.

Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis von Kanada ? Fährt Mick Schumacher das erste Mal in die Punkte und kann Sebastian Vettel nach der Enttäuschung im Qualifying ebenfalls in die Top Ten fahren?

Alle Informationen rund um das Formel 1-Wochenende in Montreal bekommst du hier bei uns Live-Ticker!

Formel 1 | Startaufstellung Kanada-GP

Verstappen (Red Bull) Alonso (Alpine) Sainz (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Magnussen (Haas) Schumacher (Haas) Ocon (Alpine) Russell (Mercedes) Ricciardo (McLaren) Zhou (Alfa Romeo) Bottas (Alfa Romeo) Albon (Williams) Perez (Red Bull) Norris (McLaren) Gasly (AlphaTauri) Vettel (Aston Martin) Stroll (Aston Martin) Latifi (Williams) Leclerc (Ferrari) Tsunoda (AlphaTauri)

11.02 Uhr: Erst Neunter, dann Vierter im Freitagstraining, am Samstagmorgen im Nassen sogar Dritter. Doch im Qualifying zum Kanada-Grand-Prix 2022 in Montreal fand diese Serie guter Ergebnisse keine Fortsetzung für Sebastian Vettel: Der Aston-Martin-Fahrer kam nicht über P17 hinaus und schied sofort aus. „Keine Ahnung, wo die Pace hin ist. Sie hat sich gut versteckt, und wir haben sie im Qualifying nicht gefunden. Wir hätten sonst ein wirklich gutes Ergebnis haben, vielleicht sogar in die Top 5 fahren können. Denn bei diesem Wetter weiß man nie“, meint Vettel.

9.30 Uhr: Nach dem Regenchaos am Samstag zeigt sich das kanadische Wetter für den Sonntag wieder von seiner guten Seite. Mit Höchstwerten von 21 Grad Celsius erreichen die Temperaturen zwar nicht mehr die Freitags-Werte, doch es soll nur leicht bewölkt sein. Regen gilt gegenwärtig für fast ausgeschlossen.

Formel 1 – der Zeitplan für das Kanada-GP

Freitag, 20 Uhr: 1. Freie Training

Freitag, 23 Uhr: 2. Freie Training

Samstag, 19 Uhr: 3. Freie Training

Samstag, 22 Uhr: Qualifiying

Sonntag, 20 Uhr: Rennen

8.11 Uhr: Mick Schumacher steht vor seinen ersten Punkten in der Formel 1! Der Deutsche wird nach einem starken Qualifying das Rennen von Platz sechs aus beginnen. Max Verstappen sicherte sich die Pole vor dem ebenfalls starken Fernando Alonso. Dahinter beginnen Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Während Sebastian Vettel im Training sehr gut unterwegs war, lief im Regen-Quali überhaupt nichts. Der Aston-Martin-Pilot wird das Rennen von Platz 16 starten.

Mick Schumacher hofft auf seine ersten Punkte in der Formel 1. Foto: imago

7.24 Uhr: Nächster Rückschlag für Charles Leclerc. Nach seinem Aus in Aserbaidschan wird der Ferrari-Pilot von Platz 19 aus losfahren. Zunächst wurden einige Teile des Motors (MGU-H, MGU-K, Turbolader) getauscht, weshalb er erst eine Strafe von zehn Plätzen kassierte. Anschließend musste auch die Kontrolltechnik gewechselt werden, weshalb Leclerc weitere Grid-Penaltys kassierte. Auch Yuki Tsunoda hat eingies getauscht und beginnt von ganz hinten.

Sonntag, 19. Juni, 6.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Großen Preis von Kanada. In unserem Live-Ticker gibt es alle Informationen zum Rennwochenende in Montreal.