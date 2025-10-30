Das war es endgültig! Ehemaliger Formel-1-Weltmeister zieht Schlussstrich

Heutzutage sind die Fans der Formel 1 beinahe nur noch Weltmeister mit Dauer-Abo auf den Titel gewohnt. Sebastian Vettel gewann Anfang der 2010er Jahre gleich vier Mal in Folge die WM, es folgte eine jahrelange Dominanz von Mercedes und Lewis Hamilton, die erst Max Verstappen 2021 brechen konnte – nur um dann selbst vier Titel in Folge zu holen.

Doch es gab auch Zeiten, als ein Fahrer nur ein einziges Mal eine Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewinnen konnte. Jenson Button ist so ein Fall und doch ist der Brite noch heute jedem Fan ein Begriff. Auch als er schon längst nicht mehr in der Königsklasse fuhr, war Button noch in anderen Rennserien aktiv. Doch damit wird bald Schluss sein.

Formel 1: Ex-Sieger Button hört auf

Den Entschluss, seine Gesamtkarriere als Rennfahrer zu beenden, hat Button jetzt in einem Gespräch mit der „BBC“ mitgeteilt. Derzeit ist er noch als Rivale von Mick Schumacher in der Langstreckenweltmeisterschaft unterwegs. Das Saisonfinale am 8. November in Bahrain wird Buttons letzter Auftritt in einem schnellen Auto sein.

„Das wird mein letztes Rennen sein. Ich habe Bahrain immer gemocht, ich finde, es ist eine tolle Strecke, und ich werde es so sehr wie möglich genießen, denn damit endet meine professionelle Rennfahrerkarriere“, bestätigte der Brite, der 2017 sein letztes Formel-1-Rennen absolviert hatte.

Ein Grund für seinen Abschied aus dem Motorsport: die Familie. „Meine Kinder sind vier und sechs Jahre alt, und wenn man eine Woche lang weg ist, verpasst man so viel, dass man diese Zeit nie wieder zurückbekommt“, so Button. Er sei nicht darauf vorbereitet, das noch eine Saison durchzuziehen.

Verrückter WM-Titel

Unvergessen wird er den Fans der Formel 1 für seinen Weltmeistertitel 2009 mit Brawn-GP bleiben. Das Team ging damals aus dem Honda-Rennstall hervor, der sich kurz vor der Saison zurückgezogen hatte. Auch wenn Brawn damals nur wenig Zeit blieb, dominiert der Rennstall seine einzige Saison in der Königsklasse. Nicht nur gewann Button die WM, auch die Konstrukteursmeisterschaft ging an das Team. Im Anschluss übernahm Mercedes das Team und ebnete damit den Weg für zahlreiche Hamilton-Titel (hier liest du mehr zum Rekordweltmeister).

Button ging in insgesamt 306 F1-Rennen an den Start, konnte dabei immerhin 15 Siege feiern. In den Jahren nach seinem Formel-1-Dasein fuhr er in der DTM, der WEC oder im NASCAR. Jetzt endet seine lange Karriere endgültig.