Ob die Formel 1 da zustimmt? Teamchef bringt irre Änderung ins Spiel

24 Rennen trägt die Formel 1 derzeit pro Saison aus und bringt damit vor allem die vielen Mechaniker und Mitarbeiter der Teams an ihre Grenzen. Beinahe das ganze Jahr sind sie auf Achse, legen über 100.000 Flugkilometer zurück. Mehr ist eigentlich nicht möglich – oder doch?

James Vowles, der zuletzt mit Williams über das erste Podium der gemeinsamen Ära jubeln durfte, meldet sich plötzlich zu Wort. Der Teamchef unterbreitet einen spannenden Vorschlag für die Umstrukturierung der Formel-1-Wochenenden. Ob er damit Anklang findet?

Formel 1: Radikale Verkürzung

Der Standardablauf der Königsklasse stellt sich derzeit so dar: Ab donnerstags geht es los, die Fahrer begehen mit ihren Teams die Strecke und finden sich zu den Pressekonferenzen ein. Freitags stehen die ersten beiden Training-Sessions auf dem Programm, samstags Training Nummer 3 und Qualifikation, am Sonntag dann das Hauptrennen.

+++ Hier erfährst du mehr: Lewis Hamilton in großer Sorge – Hund Roscoe kämpft ums Überleben +++

Ein System, an dem Vowles Änderungspotenzial sieht. „Ich würde auf ein Zwei-Tage-Format umstellen – Samstag und Sonntag“, erklärt er in Podcast „Business of Sport“. Dadurch würde der Formel-1-Freitag mit seinen Trainings und anderen Terminen entfallen.

Diese Vorteile sieht Vowles

In einer Abänderung des aktuellen Formats sieht Vowles gleich drei Vorteile. Zum einen wären aus seiner Sicht noch mehr Rennen möglich. „Wenn wir diesen Tag streichen, könnten wir sogar zwei zusätzliche Grands Prix unterbringen, ohne netto mehr Zeit zu beanspruchen“, rechnet der Williams-Boss vor.

+++ Formel 1 beschließt Nachwuchs-Revolution! Deutsches Talent darf jubeln +++

Und: Vowles erwartet mehr Spannung! „Wir absolvieren derzeit sehr viel Training. Wenn man uns auf eine Stunde vor dem Qualifying limitiert, entsteht ein völlig anderes Szenario“, meint er. Durch weniger Training gäbe es weniger Daten – und somit letztlich auch mehr Überraschungen.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Und auch im wirtschaftlichen sieht Vowles bei seiner Idee Vorteile – und das ist für die Formel 1 ja auch immer wichtig. Kürzere Wochenenden könnte man kompakt vermarkten und Sponsoren neue Pakete bieten.