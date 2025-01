Formel 1: Horror für Rookie? Karriere könnte schon vor dem ersten Rennen vorbei sein

Noch hat im neuen Jahr kein Formel-1-Rennen stattgefunden – und doch steht der erste Verlierer irgendwie schon fest. Jack Doohan wollte endlich durchstarten. Der Nachwuchspilot fand in Alpine bereits im Sommer seinen Arbeitgeber für 2025.

Einziges Problem: Alpine will ihn gar nicht mehr so richtig haben. Diesen Eindruck vermittelt zumindest Chef-Berater Flavio Briatore. Wieder einmal macht er seinem Schützling nicht gerade Mut, dass dessen Karriere in der Formel 1 lange hält.

Formel 1: Doohan muss um Job bangen

Rund anderthalb Jahre wartete Doohan auf einen Anruf von ganz oben. Im Sommer vergangenen Jahres war es so weit. Nachdem sich Esteban Ocon bei Alpine selbst ins Aus geschossen hatte, schlug die Stunde des Australiers. Der französische Rennstall verkündete, dass Doohan 2025 der Teamkollege Pierre Gaslys werden würde. Beim Saisonabschluss in Abu Dhabi saß er sogar schon im Cockpit.

Mehr denn je ist allerdings fraglich, wie viele Rennen überhaupt noch dazu kommen. Briatore befeuert aktuell regelmäßig die Gerüchteküche – insbesondere nachdem Alpine Franco Colapinto als Reservefahrer unter Vertrag genommen hat. Könnte der Ex-William-Pilot Doohan schon vor dem ersten Formel-1-Rennen der Saison gefährlich werden?

Briatore mit vielsagenden Worten

„Sicher ist nur der Tod“, antwortete Briatore jüngst gegenüber „Le Parisien“, ob es sicher sei, dass Doohan beim ersten Saisonrennen im Auto sitze. Eine Antwort, die verdeutlicht: Der Sitz des australischen Rookies wackelt ganz gewaltig. Rückendeckung von einem der wichtigsten Leute beim Rennstall? Fehlanzeige. Stattdessen legt Briatore noch einen drauf.

„Wenn es einen Fahrer gibt, der keine Fortschritte macht, der mir keine Ergebnisse bringt, dann wechsle ich ihn aus“, sagt er knallhart. Und: Man könne in der Königsklasse des Motorsports nicht emotional sein.

Formel 1: Wie viele Rennen bekommt Doohan?

Derzeit deutet einiges darauf hin, dass Doohan einige Rennen als Schonfrist bekommt. Doch kann er in diesen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, dürfte er ganz schnell ausgetauscht werden. Was das für sein Image bedeutet würde? Eine krasse Katastrophe. Oder hat jemand Nyck de Vries jemals wieder in der Formel 1 gesehen, nachdem er nach nur wenigen Rennen von Alpha Tauri wieder rasiert wurde?