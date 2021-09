Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker: Vettel lässt Fans vor Monza weiter zittern

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

In der Formel 1 steht die Nummer drei des europäischen Tripleheaders an. Der Rennzirkus ist zum Italien-GP nach Monza gereist.

Auf einer der traditionsreichsten Strecken geht der Kampf um die Formel 1-Weltmeisterschaft in die nächste Runde. Für besondere Spannung sorgt zusätzlich das zweite Sprintrennen der Saison.

Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker

Kann Max Verstappen beim Italien-GP seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton wieder ausbauen? Wie schlägt sich Sebastian Vettel im Aston Martin? Wie geht es nach dem Zoff zwischen Mick Schumacher und Nikita Mazepin weiter?

Die Formel 1 macht Halt in Italien - das Rennen in Monza steht an. Foto: imago images/PanoramiC

All diese Fragen werden wir dir am Wochenende in unserem Formel 1-Live-Ticker zum Italien-GP beantworten!

Zeitplan | Italien-GP

1. Freies Training, Freitag 14.30 Uhr

Qualifying, Freitag 18 Uhr

2. Freies Training, Samstag 12 Uhr

Sprintrennen, Samstag 16.30 Uhr

Rennen, Sonntag 15 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

08.28 Uhr: In Italien wird die Formel 1 das zweite Sprintrennen austragen. Hier nochmal die Regeln: Am Freitag wird ein Qualifying gefahren. Daraus ergibt sich die Startaufstellung für das Sprintrennen. Im Sprintrennen wird dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ermittelt. Für die ersten Drei im Sprintrennen gibt es drei, zwei und einen Punkt. Gefahren wird über 17 Runden (100 Kilometer), das entspricht einem Drittel der Renndistanz.

07.43 Uhr: Für die Fans von Vettel wäre eine baldige Antwort beruhigend. Sie werden schon ungeduldig und befürchten das Karriereende!

Weitere Formel 1-News:

07.35 Uhr: Noch nicht ganz geklärt ist die Zukunft von Sebastian Vettel. Um seinen Vertrag gibt es leichte Verwirrung! Auch auf der PK vor dem Italien-GP rückte er nicht mit der Sprache raus: „Es gibt keine Neuigkeiten von meiner Seite.“ Vettel betonte aber auf Nachfrage: „Mir macht es Spaß, mit dem Team zu arbeiten.“ Dem Rennstall stehe eine strahlende Zukunft bevor. „Ich denke, dass wir bald eine Antwort haben werden“, so Vettel.

06.57 Uhr: Unter der Woche hat sich in der Formel 1 einiges getan. Zahlreiche Teams haben ihre Fahrer für 2022 bekannt gegeben. Hier nochmal eine Übersicht:

George Russell wechselt zu Mercedes

Valtteri Bottas wechselt zu Alfa Romeo

Williams setzt auf Albon und Latifi

06.34 Uhr: An diesem Wochenende gibt es wieder viele Themen, die man genauer unter die Lupe nehmen sollte. Hier unsere Top3:

Mick Schumacher und Nikita Mazepin: Geht der Haas-Zoff in Italien weiter?

Verstappen gegen Hamilton: Wer ist in Monza der Schnellste?

Sprintrennen Nummer zwei: Top oder Flop?

06.22 Uhr: Vergangenes Wochenende war die Königsklasse des Motorsports noch in den Niederlanden unterwegs. Beim Zandvoort-GP feierte Max Verstappen vor heimischem Publikum den Sieg und holte sich die Führung in der Gesamtwertung zurück. Du hast das Rennen verpasst? Kein Problem! Hier kannst du alle Highlights nochmal nachlesen!

Freitag 06.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für den Formel 1-GP von Italien. An diesem Wochenende ist die Formel 1 auf der legendären Highspeed-Strecke in Monza zu Gast.