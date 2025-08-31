Formel 1: Sensation in Zandvoort! Folgt nun die große Belohnung?

Der Große Preis der Niederlande ist passé. Nach einem spannendem Formel-1-Rennen durfte am Ende Oscar Piastri von der Spitze des Podiums grüßen. Lando Norris dagegen musste wenige Runden vor Schluss mit einem technischen Defekt aufgeben.

Doch es war Sonntagnachmittag (31. August) nicht einer der beiden McLaren-Piloten, der die Aufmerksamkeit auf sich zog. Stattdessen zeigte ein Rookie beim Zandvoort-GP einmal mehr eine bärenstarke Leistung. Folgt für ihn schon bald die große Belohnung?

Formel 1: Hadjar empfiehlt sich weiter

Zahlreiche Teams haben ihre Cockpits für die Saison 2026 noch nicht besetzt. Dazu gehört auch Red Bull, die bislang nur mit Max Verstappen planen. RBs Nummer zwei Yuki Tsunoda ist dagegen noch ohne Vertrag. Dass der Japaner erneut eine Chance erhält, gilt nach zuletzt schwachen Leistungen als nahezu unmöglich. Nun läuft es immer mehr auf einen Nachfolger hinaus.

Und der hört auf den Namen Isack Hadjar. Der Franzose zeigt in seiner Rookie-Saison im Racing Bulls beständig gute Leistungen, die nun in Zandvoort ihren Höhepunkt fanden. Nach einem starken vierten Platz im Qualifying fuhr Hadjar auch im Rennen seinen Stiefel durch und landete am Ende sogar auf Podestplatz drei. Eine überragende Leistung des erst 20-Jährigen.

Marko voll des Lobes

Eine Leistung, die man auch bei Red Bull mehr als zur Kenntnis genommen hat. Nach dem Rennen beschrieb RB-Berater Helmut Marko Hadjar am „Sky“-Mikrofon als „ambitionierten, ehrlichen aber schnellen jungen Mann.“

Dass Red Bull seine Youngster-Fahrer gerne mal von den Racing Bulls zu sich befördert, ist in der Formel 1 bekannt. Gut möglich, dass RB auch in diesem Fall auf diese altbewährte – wenn zuletzt auch nicht immer erfolgreiche – Strategie setzt.