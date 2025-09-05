Formel-1-Rookie Hadjar feiert Sensation – kurz darauf unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler

Es war eine der Geschichten des Großen Preises der Niederlande! Nach einem Rennen voller Spektakel fand sich neben Oscar Piastri und Max Verstappen auch Isack Hadjar auf dem Podium wieder! Der Franzose feiert den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere in der Formel 1 (hier alle Highlights nachlesen).

Nach einer starken Qualifikation und Startplatz vier profitierte der Racing-Bull-Rookie von Lando Norris‘ Motorschaden. Den Jubel schmälerte das nicht im Geringsten. Anders der folgenschwere Fehler, dem der Formel-1-Pilot bei der anschließenden Siegerparty unterlief.

Hadjar zerstört ersten Formel-1-Pokal

Im Hinterkopf dürfte sich Hadjar bei der Siegerehrung sicherlich schon überlegt haben, wo der blau bemalte Keramik-Trophäe zu Hause ausstellen könnte. Der erste Pokal in der Königsklasse – sicherlich etwas, woran sich der Franzose sein ganzes Leben lang erinnern möchte. Doch jetzt braucht es erstmal Reparaturarbeiten.

Denn während die offiziellen Teamfotos geschossen wurden, zerstörte Hadjar seinen Pokal! Offenbar stellte der Rookie diesen mit zu viel Schwung auf dem Asphalt ab, sodass die Trophäe in zwei Teile zerbrach. Mit der Oberen in der Hand riss Hadjar die Augen weit auf, begann mit einer Mischung aus Schock und Lachen zu schreien. Ein Moment, der von den Formel-1-Kameras natürlich eingefangen wurde.

Jubel bei Racing Bulls

Die Party nahm dennoch ihren geplanten weg. Das Junior-Team von Red Bull verschüttete Champagner in rauen Mengen. Hadjar musste sich mit seinem halben Pokal ducken, um nicht noch mehr klebrigen Alkohol abzubekommen. Bereits auf dem Podium hatten Sieger Piastri und Verstappen den 20-Jährigen in die Mangel genommen – so ein Erfolg muss eben auch gefeiert werden.

Hadjar unterstreicht damit die Leistungen seiner starken Rookie-Saison in der Formel 1. In der Fahrerwertung belegt er einen beachtlichen zehnten Platz (punktgleich mit Nico Hülkenberg). Mit dem Erfolg schoben sich die Racing Bulls zudem in der Konstrukteurswertung wieder an Sauber vorbei und liegen auch nur noch zwei Zähler hinter Aston Martin.