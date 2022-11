Formel 1 in Sao Paulo: Nächste Ferrari-Panne – Fans können es nicht fassen

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Brasilien zum Grand Prix in Sao Paulo. Schon seit Tagen wurde Regen angekündigt und das bekamen die Fahrer auch im Qualifying zu spüren.

Zunächst war es regnerisch, dann tauschten viele Piloten die Reifen. Ferrari sorgte dabei für den nächsten Fauxpas.

Formel 1: Nächste Ferrari-Panne

Was war passiert? Im Q1 sind alle Fahrer zunächst auf Intermediates auf die Strecke gefahren, die allerdings dann zum Ende etwas trockener wurde. So wechselten dann immer mehr Piloten ihre Reifen auf die schnellen Softs.

Dabei ist Ferrari einem Desaster nur knapp entkommen. Wenige Minuten vor dem Ende des ersten Qualifyings kamen beide Piloten rein, um die Reifen zu tauschen. Charles Leclerc stand zunächst in der Ferrari-Box ohne Reifen, während um ihn herum anscheinend diskutiert wurde, mit welchen Reifen man ihn rausschicken möchte.

Eine gefühlte Ewigkeit stand der Ferrari-Star, ehe er endlich wieder auf die Strecke fuhr. Hinter ihm musste Carlos Sainz lange warten, bis auch er endlich neue Reifen bekam. „Wie kann man die Nummer so vergeigen?“, fragen sich die Sky-Kommentatoren.

Formel 1: Spott und Häme für Ferrari

Und am Ende wurde es auch mit dem Weiterkommen echt knapp. Mit den Plätzen 12 und 14 konnten sich beide Piloten gerade noch so ins Q2 retten. In den sozialen Netzwerken gab es reichlich Häme und Unverständnis für die Ferrari-Panne.

„Das darf nicht wahr sein. Was machen die da schon wieder bei Ferrari?“, „Ein Wochenende ohne Ferrari-Panne ist nicht möglich“, „Ferrari macht eben das, was es am besten kann – und zwar enttäuschen“, heißt es unter anderem auf Twitter.

Während Leclerc und Sainz es ins Q2 geschafft haben, war für Mick Schumacher das Qualifying schnell beendet. Der Deutsche, der noch um seinen Sitz für 2023 kämpft, wurde Letzter. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird in den nächsten Tagen wohl fallen.