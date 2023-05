Formel 1: Piloten nach Rennabsage bedrückt – „Wir kommen wieder“

Die Aufnahmen schockten und die Absage des Formel-1-Rennen in Imola war nur noch eine Frage der Zeit. Am Mittwoch (17. Mai) machte es die FIA dann offiziell. Aufgrund der heftigen Überschwemmungen in Norditalien findet kein Grand Prix an diesem Wochenende statt.

Über die Entscheidung gibt es keine zwei Meinungen. Das sehen auch die Formel-1-Piloten, die sich zur Rennabsage äußerten und an die betroffenen Menschen in der Region Emilia-Romagna denken.

Formel 1: Piloten nach Rennabsage bedrückt

Es hätte das sechste Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison werden sollen, doch bei diesen starken Regenfällen und Überschwemmungen ist an einem Grand Prix nicht zu denken. Schon am Dienstag musste das Fahrerlager und der TV-Bereich der Strecke aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Bereits da bahnte sich eine Absage an, die anschließend am Mittwoch (17. Mai) folgte.

Auch interessant: Formel 1: Entscheidung gefallen! Imola-GP abgesagt

„Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, die Veranstaltung für unsere Fans, die Teams und unser Personal sicher durchzuführen, und es ist die richtige und verantwortungsvolle Entscheidung angesichts der Situation, mit der die Städte der Region konfrontiert sind. Es wäre nicht richtig, die lokalen Behörden und Rettungsdienste in dieser schwierigen Zeit weiter unter Druck zu setzen“, heißt es in dem Statement der Motorsport-Königsklasse.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den sozialen Medien meldeten sich viele Piloten zu Wort. „Das Rennwochenende in Imola ist leider abgesagt, aber jetzt ist es viel wichtiger: Ich hoffe wirklich, dass alle Menschen, die in der Region Emilia-Romagna leben, in den nächsten Tagen in Sicherheit bleiben“, schreibt unter anderem Nico Hülkenberg. Auch Mercedes-Pilot George Russell tue es leid, „dass das Rennen dieses Wochenende abgesagt wurde, aber die Sicherheit der Beteiligten muss immer an erster Stelle stehen.“

„Ich liebe Rennen, aber die Sicherheit ist wichtiger“

Aktuell ist es noch unklar, ob und wann das Formel-1-Rennen nachgeholt wird. McLaren-Star Lando Norris findet deutliche Worte und macht den Fans ein Versprechen: „Ich liebe Rennen, aber die Sicherheit aller anderen ist wichtiger. Tut mir leid an alle Fans. Wir kommen wieder, Imola. Bleibt gesund.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den schweren Unwettern in Norditalien haben Medienberichten zufolge bislang fünf Menschen ihr Leben verloren, Tausende ihr Zuhause. Da ist es nur richtig, dass ein Autorennen hier nicht stattfindet.

Mehr News für dich:

Dafür wird es am 28. Mai dann weitergehen. Die Motorsport-Königsklasse wird dann beim berühmten Großen Preis von Monaco an den Start gehen. Damit finden in diesem Jahr lediglich zwei Rennen in Europa (4. Juni) statt, ehe es wieder Mitte Juni nach Nordamerika geht.