Formel 1: Nächstes Vettel-Drama – Ferrari blamiert sich mit DIESER Aktion

Sebastian Vettel war in Imola auf dem besten Wege, eine richtig starke Vorstellung in der Formel 1 abzuliefern. Doch dann machte Ferrari das, was sie in diesem Jahr am besten können: Sich selbst in Peinlichkeiten übertreffen.

Am Ende rutschte Vettel ans andere Ende des Tableaus. Anschließend zeigte sich der viermalige Formel-1-Champion mal wieder angefressen.

Formel 1: Vettel steht Ewigkeiten in der Box

Der ein oder andere Zuschauer dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben, als er am Sonntag während des Rennens in Imola den Fernseher einschaltete. Da waren 41 der 63 zu absolvierenden Runden gefahren und auf Platz vier hatte es sich Vettel bequem gemacht.

Eine Leistung, mit der man in diesem Jahr in diesem Ferrari eigentlich nicht mehr gerechnet hatte. Zu schlecht ist das Auto, zu viele Pannen und Fehler gab es im Team, als das noch jemand Hoffnung bei der Scuderia gehabt hätte.

-------------

Ergebnisse des Imola-GPs:

Hamilton Bottas Ricciardo Kvyat Leclerc

…

12. Vettel

-------------

Doch Vettel zog im „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“ fröhlich seine Runden. Von Platz 14 aus gestartet, sah es zunächst so aus, als hätte Ferrari die richtige Strategie gewählt. Vettel zögerte seinen ersten Stopp bis zur 41. Runde heraus – und wurde dabei immer schneller.

Sein Vorsprung hätte gereicht, um nach dem Stopp in die Punkte fahren zu können. Doch dann folgte das nächste Drama. Bei seinem Besuch in der Box lief alles schief. An einer Stelle klemmte es, der Reifenwechsel dauert eine gefühlte Ewigkeit.

Am Ende stand Vettel 13,1 Sekunden still in der Box, kann erst danach weiterfahren – und fällt anschließend wieder weit zurück. Die Punkte sind an diesem Mittag so kein Thema mehr. „Ich hatte freie Fahrt im Rennen, die Pace war gut. Dann hatten wir keinen guten Stopp, das hat uns das Rennen gekostet“, erklärte Vettel diplomatisch.

+++ Alle Highlights des Rennens findest du HIER! +++

Das hatte nach anderen Pannen in dieser Saison auch schon deutlich schärfer geklungen. Eine Kritik gab es von Seiten des vierfachen Champions aber doch noch. „Ich wollte auf die weichen Reifen wechseln, aber das Team hat anders entschieden. Mit dem Stopp sollte es heute nicht sein“, erklärte Vettel die Strategie.

Rennen in Imola lange ruhig, dann wild

Das Rennen in Imola verlief lange Zeit sehr ruhig. Während vorne Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Max Verstappen davon fuhren, passierte abgesehen von einer viel diskutierten Virtual-Safety-Car-Phase kaum etwas. Erst als es auf die letzten Runden ging gab es Action.

Weitere Nachrichten aus dem Sport:

-------------

Weitere Nachrichten aus dem Sport:

Formel 1: Hülkenberg 2021 wieder Stammfahrer? Ausgerechnet ER könnte sich nun verplappert haben

DAZN: TV-Beben bahnt sich an! So reagiert Sky auf den drohenden Hammer

Borussia Dortmund: Möglicher Favre-Nachfolger? Rose reagiert – „Immer gut, wenn man Nachfrage bewirkt“

-------------

Zunächst platzte bei Verstappen der Hinterreifen. Während des anschließenden Safety-Cars setzte George Russell seinen Williams in die Wand. Nach dem Restart drehte sich dann auch noch Alex Albon und wäre fast mit den McLaren kollidiert. Im Getümmel fuhr Vettel am Ende auf Platz 12. (mh)