Formel 1: Mercedes schnappt sich Rekordtitel – doch die Fans regt eine Sache gewaltig auf

Mercedes behält seine Vormachtstellung in der Formel 1. Die Silberpfeile machen mit einem Doppelsieg alles klar in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Doch der Triumph beim Formel 1 Rennen in Imola hat auch seine Schattenseiten. Die Fans regt besonders das Glück von Lewis Hamilton auf.

Formel 1: Verstappen bleibt hinter Bottas hängen

Mercedes ist weiterhin das Maß aller Dinge. Beim 13. Rennen der Saison steht am Ende mal wieder Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas auf dem Podium. Damit machen die Silberpfeile frühzeitig den Konstrukteurs-Titel klar.

Ergebnisse des Imola-GPs:

Hamilton Bottas Ricciardo Kvyat Leclerc Perez Sainz Norris Räikkönen Giovinazzi Latifi Vettel Stroll Grosjean Albon

DNF: Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon, Gasly

Unglaubliche 479 Punkte hat das Team vor den letzten vier Rennen auf dem Konto. Red Bull auf dem zweiten Platz mit 226 Punkten kann da nicht mithalten. Es ist ein Rekordtitel für den deutschen Rennstall.

Bereits zum siebten Mal in Folge geht die Teamwertung an Mercedes. Das hatte zuvor noch keiner geschafft. Bisher lagen Mercedes und Ferrari mit je sechs Titeln in Folge gleich auf. Seit 2014 kann niemand dem Team das Wasser reichen.

An Bottas und Hamilton war mal wieder fast kein Vorbeikommen. Foto: firo

Und trotzdem gab es Grund zur Aufregung. Was war passiert? Bottas war in Imola von der Pole gestartet, Hamilton folgte von Platz zwei. Doch gleich auf der ersten geraden kassierte Max Verstappen den Weltmeister und fuhr fortan zwischen den schwarzen Silberpfeilen.

Bottas und Verstappen fuhren kurz nacheinander in die Box, während Hamilton auf der Strecke blieb. Weil der Finne allerdings Probleme mit seinem Auto hatte, konnte er anschließend nicht mehr das volle Tempo gehen.

LAP 33/63



Lewis Hamilton takes full advantage of the Virtual Safety Car - the champ pits and emerges P1, clear of team mate Valtteri Bottas 👀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/q8NpNIMMMn — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Hamilton vergrößerte seinen Vorsprung Runde um Runde, während Verstappen hinter Bottas klebte. Schnell wurden Vorwürfe laut, Mercedes würde den 31-Jährigen wieder nur als Bremsklotz für einen Sieg seines Teamkollegen gebrauchen.

Hamilton mit mehr als glücklicher Safety-Car-Phase

Dann wurde es noch ein wenig skurril. Als Esteban Ocon seinen Renault am Streckenrand abstellte, gab es zunächst gelbe Flaggen. Kurz bevor Hamilton in dieser Phase an die Box kam, wurde eine virtuelle Safety-Car-Phase ausgerufen.

Weil alle anderen somit ihr Tempo drosseln mussten und nicht überholen durften, blieb Hamilton auch nach dem Stopp Erster. Anschließend wurde das Safety-Car umgehend aufgehoben. Viele Fans sahen darin eine weitere Bevorteilung des sechsfachen Champions.

Am Ende spielte das aber eine eher untergeordnete Rolle. Weil Verstappen seinen Hinterreifen zerlegt und aus dem Rennen flog, waren der Doppelsieg und auch die Konstrukteurs-Wertung nicht mehr gefährdet. (mh)