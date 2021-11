Formel 1 im Livestream und TV: Hier kannst du den Brasilien-GP live sehen

In dieser Saison müssen sich Motorsport-Fans in Deutschland völlig umstellen, wenn sie die Formel 1 im TV und Livestream mitverfolgen wollen.

RTL hat die Übertragungsrechte in diesem Jahr verloren und zeigt nur noch eine begrenzte Anzahl an Rennen. Wir beantworten dir die Frage: Wo kann ich alle Rennen der Formel 1 im TV und Livestream sehen?

Formel 1 im TV und Livestream Foto: imago

Wir beantworten dir diese Frage und klären dich auf, wo du ab der Saison 2021 die Formel 1 im TV und Livestream verfolgen kannst.

Formel 1 im TV und Livestream: Sky besitzt die Exklusiv-Rechte, aber auch RTL darf übertragen

Nach 30 Jahren folgte das Aus für RTL. Der Sender aus Köln hat die Übertragungsrechte für die Formel 1 komplett an Sky verloren. Der Pay-TV-Riese konnte sich die Exklusiv-Rechte sichern und zeigt alle Rennen der Formel 1 im TV und Livestream.

Deutsche Fans müssen sich nun umstellen, denn es braucht ab der Saison 2021 ein Abo, um alle Grand Prix der Formel 1 live zu verfolgen. 17.50 Euro monatlich zahlt man aktuell für die Formel 1 bei Sky, bekommt allerdings das komplette Sport-Angebot (ohne Fußball-Bundesliga) dazu.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) - Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul) - Sieger: Valtteri Bottas

24. Oktober – USA (Austin) - Sieger: Max Verstappen

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt) - Sieger: Max Verstappen

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Katar

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Wer nicht ganz auf die Formel 1-Übertragung bei RTL verzichten will, kommt immerhin vier Mal in dieser Saison auf seine Kosten. Der Sender einigte sich mit Sky auf eine Sublizenz.

Sky hat sich die Exklusiv-Rechte für die Formel 1 gesichert. Foto: imago images/Motorsport Images

Imola, Barcelona, Monza und Dschidda auf RTL

Die Rennen in Imola und Barcelona wurden bereits von RTL übertragen. Auch Monza (12. September) und Dschidda (7. November) darf RTL im Free-TV zeigen. Hier mehr dazu >>>

Wer unterwegs ist oder keinen Fernseher hat, kann die vier Rennen auch über das RTL-Streamingportal TVNow schauen.

Sky zieht voll durch

Für die Formel 1-Nerds gibt’s bei Sky das volle Programm. Alle Pressekonferenzen, Trainings, das Qualifying und das Rennen in ganztägigen Übertragungen samt Vor- und Nachberichte – wenn du so dein Wochenende durchziehst, hörst du danach im Schlaf die Motoren heulen.

Sogar einen neuen Sender brachte der Pay-TV-Anbieter für die neue Formel 1-Saison an den Start. Was alles bei „Sky Sport F1“ zu sehen ist, erfährst du hier!

Formel 1 im TV und Livestream: So ist die Situation in Österreich und der Schweiz

In Österreich teilen sich die Sender ORF und ServusTV die Übertragung der Formel 1 im TV und Livestream. Jeweils zwölf Rennen dürfen die Fernsehanstalten zeigen, der Österreich-GP läuft zusätzlich auf beiden Sendern.

ServusTV hatte vor einiger Zeit auch in Deutschland mit Sportrechte-Coups auf sich aufmerksam gemacht. Droht Sky ein neuer Konkurrent? Hier die Details >>

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV die Rechte. Foto: imago images / GEPA pictures

Auch wenn es ServusTV auch in Deutschland gibt – die Formel-1-Rennen werden nur in der österreichischen Variante des Red-Bull-Senders übertragen. Die ist in der Bundesrepublik nicht empfangbar.

Das sind die Formel 1-Fahrer 2021:

Mercedes: Hamilton, Bottas

Red Bull: Verstappen, Perez

Aston Martin: Vettel, Stroll

Ferrari: Leclerc, Sainz

Alpine (vorher: Renault): Ocon, Alonso

McLaren: Norris, Ricciardo

Alfa Romeo: Räikkönen, Giovinazzi

Alpha Tauri: Gasly, Tsunoda

Haas: Schumacher, Mazepin

Williams: Russell, Latifi

SRF überträgt Qualifyings und Rennen in der Schweiz

Die Berichterstattung in der Schweiz übernimmt der SRF. Übertragen werden ausschließlich Qualifying und das Rennen.

Zeitplan Brasilien-GP

1. Freies Training, Freitag 16:30 Uhr

Qualifying, Freitag 20 Uhr

2. Freies Training, Samstag 16 Uhr

Sprintrennen, Samstag 20:30 Uhr

Rennen, Sonntag 18 Uhr

