Formel 1 im Live-Ticker | Russland-GP: Schock! Heftiger Vettel-Crash, Qualifying unterbrochen

Die Formel 1 ist nach zwei Wochen Pause zurück. Die Königsklasse des Motorsports macht an diesem Wochenende Halt in Russland auf der Rennstrecke in Sotschi.

In der Formel 1 stellt sich nun die Frage: Konnte Ferrari in der Pause das Auto verbessern oder droht Sebastian Vettel in Russland das nächste Desaster?

Formel 1 im Live-Ticker | Russland-GP: Wer holt die Pole in Sotschi?

Für die deutschen Fans wird an diesem Formel 1-Wochenende nicht nur der Auftritt von Sebastian Vettel eine Rolle spielen. Lewis Hamilton kann nämlich den Rekord von Legende Michael Schumacher einstellen. Gewinnt Hamilton in Russland wäre es sein 91. GP-Sieg, genauso viele fuhr Michael Schumacher in seiner Zeit ein.

Alle Infos zur Formel 1 und zum Großen Preis von Russland findest du im Live-Ticker!

+++ Formel 1: Wegen Schumi-Rekord! Vettel stichelt gegen Hamilton – „Lewis wird für mich nie wie Michael sein“ +++

Sonntag

13.10 Uhr: Rennen

Startaufstellung:

11. Leclerc

12. Kvyat

13. Stroll

14.Russell

15. Vettel

16. Grosjean

17. Giovinazzi

18. Magnussen

19. Latifi

20. Raikkönen

14.55 Uhr: Hamilton hat sich so gerade in Q3 gerettet. Beinahe hätte er keine Zeit mehr fahren dürfen. Leclerc ist damit raus.

14.44 Uhr: Für Hamilton wird es jetzt besonders interessant. Er konnte seine schnelle Runde wegen dem Vettel-Crash nicht mehr zu Ende fahren. Jetzt bangt er um Q3. Aktuell hat er eine gezeitete Runde. Nur noch 2:15 Minuten sind auf der Uhr.

14.40 Uhr: Sebastian Vettel dreht sich in der Kurve und knallt in die Reifenstapel. Sein Ferrari ist Schrott. Die linke Reifenaufhängung und der Frontflügel sind kaputt. Teamkollege Leclerc wäre ihm sogar fast noch reingefahren. Das war knapp!

🚩 RED FLAG 🚩



Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall



He is out of the car and appears to be fine#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

14.39 Uhr: Schock für Sebastian Vettel! Der Ferrari-Pilot baut einen heftigen Crash! Das Qualifying ist unterbrochen!

14.36 Uhr: Hamilton und Vettel sind aktuell raus. Die Runde von Hamilton wurde wieder einmal nicht gewertet. Vettel hat seine Reifen im ersten Sektor nicht auf Temperatur bekommen. Jetzt wird es ernst.

14.24 Uhr: Raus sind Grosjean (Haas), Giovinazzi (Alfa Romeo), Magnussen (Haas), Latifi (Williams) und Raikkönen (Alfa Romeo)

14.20 Uhr: Q1 ist beendet. Sebastian Vettel hat es geschafft. Allerdings nur auf Rang 15. Das reicht gerade so. Leclerc ist nicht viel besser auf Platz 14. Überraschung aus Q1 ist Lokalmatdor Kvyat auf Platz drei.

14.15 Uhr: Für Vettel gilt's jetzt! Der vierfache Weltmeister liegt nur auf Platz 14. Das könnte nochmal eng werden. Aktuell führt Bottas vor Hamilton und Perez.

14.08 Uhr: Die Runde von Hamilton wurde gestrichen, er hat die Streckenbegrenzung überschritten. Vettel hat einen deutlichen Rückstand auf Leclerc.

14.06 Uhr: Valtteri Bottas setze die erste Bestzeit. Teamkollege Hamilton ist über 1,4 Sekunden zurück, womöglich hatte er einen Fehler auf seiner Runde.

14 Uhr: Los geht's mit dem Qualifying in Russland!

13.51 Uhr: Im letzten Jahr landete Charles Leclerc auf der Pole-Position. 2018 war es Bottas, 2017 Sebastian Vettel. Hamiltons einzige Pole in Russland holte er 2014.

13.29 Uhr: Noch gut eine halbe Stunde, dann wird es ernst in Russland. Q2 sollte Ferrari dieses Mal erreichen können, die Leistungen stimmen die Scuderia positiv.

13.13 Uhr: Sebastian Vettel wird im nächsten Jahr für Aston Martin fahren, das steht fest. Bleibt das Team allerdings bei der rosaroten Lackierung oder wird die Farbe geändert. Teamkollege Lance Stroll hat jetzt ein geheimes Detail verraten. Hier mehr Infos!

12.45 Uhr: Das Ergebnis aus dem dritten Freien Training dürfte den Vettel-Fans Hoffnung machen. Der vierfache Weltmeister landete immerhin auf Rang sieben. Teamkollege Charles Leclerc fuhr nur auf den 12. Platz. Ganz vorne landete dieses Mal Lewis Hamilton.

11.33 Uhr: Aus deutscher Sicht gab es heute schon wieder richtig tolle Neuigkeiten. In der Formel 2 hat Mick Schumacher seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und konnte damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen.

11.02 Uhr: Das letzte Freie Training läuft. Jetzt müssen die Rennställe die perfekten Einstellungen für die Strecke finden, um beim Qualifying alles rausholen zu können.

Samstag, 10 Uhr: Heute ist Qualifying-Day! Es geht um die besten Startplätze für das morgige Rennen. Für Sebastian Vettel und Ferrari geht es in erster Linie darum, Q3 zu erreichen. Die Pole werden wohl Hamilton und Bottas unter sich ausmachen.

16.01 Uhr: Die erste Eilmeldung gibt es schon bevor es überhaupt richtig zur Sache geht. Wie bereits spekuliert worden war, wird Stefano Domenicali neuer Formel 1-Boss. Der frühere Ferrari-Teamchef beerbt Chase Carey zum Jahreswechsel.

15.39 Uhr: Valtteri Bottas weist seinen Kollegen Hamilton (Platz zwei) wieder in die Schranken. Der Finne präsentiert sich am Freitag in Topform. Sebastian Vettel landete auf Platz zehn, Ferrari-Kollege Leclerc wurde Achter. Der Abstand der Konkurrenz auf Mercedes ist aber gewaltig. Über eine Sekunde ist der Drittplatzierte Daniel Ricciardo zurück.

14.01 Uhr: Zeit für die nächste Trainingseinheit in Sotschi. Die Strecke am Schwarzen Meer ist Mercedes-Land. Im Umfeld des Olympia-Parks drehen die Boliden ihre Runden.

11.59 Uhr: Das erste Freie Training ist beendet. Der schnellste Mann am Vormittag war Valtteri Bottas im Mercedes. Teamkollege Lewis Hamilton landete auf dem vorletzten Platz, bei seiner schnellen Runde ruinierte er sich die Reifen bereits in Kurve zwei. Für Sebastian Vettel reichte es immerhin zu Platz neun, Charles Leclerc wurde Elfter.

10.09 Uhr: Vor wenigen Minuten ist das erste Freie Training von Russland gestartet. Die Teams drehen ihre ersten Runden, testen die Autos auf der Strecke und sammeln wichtige Erkenntnisse für das Rennen.

Freitag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Russland. Nach zwei Wochen Pause ist die Formel 1 an diesem Wochenende zu Gast in Sotschi. Alle Infos rund um den Russland-GP bekommst du hier in unserem Live-Ticker.